〈美股盤後〉科技、醫療保健股滑落 道瓊連四黑

週四 (9 日) 美國初請失業金人數，再創新冠疫情以來新低，但拜登政府公布處方藥降價計畫影響，醫療保健股走跌，加上蘋果、亞馬遜、微軟等科技股滑落，三大指數收黑，道瓊跌逾 150 點，連續第 4 個交易日收黑。

經濟數據方面，美國公布上週初領失業救濟金人數僅 31 萬人，再創疫情以來新低，優於原先預期的 33.5 萬人。

政經消息方面，拜登政府公布處方藥降價計畫，支持聯邦政府每年針對聯邦醫療保險範圍內的藥品，與製藥商進行價格協商，並將省下的成本用以補貼私營部門的保險項目，此消息促使週四醫療保健股下滑。

拜登政府積極防禦 Delta 疫情升溫，週四拜登發布新冠疫苗六大防範計畫，內容涉及政府雇員強制疫苗接種、檢測，透過私人企業提高美國疫苗接種率等。

歐洲央行 (ECB) 週四發布決策聲明，將於第四季將減緩購債步調，正式啟動「鴿式退場」。加拿大央行週三宣布維持利率不變，但加國央行長 Tiff Macklem 週四稱，加拿大若要減少貨幣刺激時，第一步將是先升息。

與此同時，諸如紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 等多位聯準會官員仍預期美國將於今年底前展開縮減購債 (Taper)。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週四也同聲道，8 月非農就業報告不如預期般強勁，美國仍將看到非常強勁的經濟增長，今年開始 Taper 可能是合適的。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.22 億例，死亡數突破 460 萬例。美國累計確診超過 4053 萬例，累計死亡數超過 65.3 萬。印度累計確診超過 3313 萬例，巴西累計確診 2092 萬例。

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 151.69 點，或 0.43%，收 34,879.38 點。

那斯達克下跌 38.38 點，或 0.25%，收 15,248.25 點。

標普 500 指數下跌 20.79 點，或 0.46%，收 4,493.28 點。

費城半導體指數上漲 13.2 點，或 0.39%，收 3,390.8 點。

標普 11 大板塊僅金融、能源和材料板塊收紅，房地產、醫療保健和必需消費品板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.67%；臉書 (FB-US) 漲 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.17%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.99%。

道瓊成分股多收黑。安進 (AMGN-US) 下跌 2.40%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.23%；默克 (MRK-US) 下跌 2.04%；3M (MMM-US) 下跌 1.14%；Nike (NKE-US) 上漲 1.64%。

費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.32%；AMD (AMD-US) 下跌 0.019%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.08%；美光 (MU-US) 漲 0.83%；高通 (QCOM-US) 跌 0.66%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.73%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.24%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.67% 至每股 154.07 美元。備受矚目的 iPhone13 系列即將發布之際，華爾街多位分析師看多蘋果後市，投行 Piper Sandler 上修蘋果目標價至每股 175 美元，主因是 iPhone 12 需求強勁。

莫德納 (MRNA-US) 大漲 7.81% 至每股 455.92 美元。莫德納週四宣布開發一款候選實驗疫苗，能同時預防新冠病毒和流感病毒。

福特 (Ford) (F-US) 下跌 2.07% 至每股 12.76 美元。福特因長期虧損高達 20 億美元，傳出將停止在印度生產汽車，關閉在該國的兩座工廠。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.13% 至每股 754.86 美元。特斯拉執行長馬斯克再度敦促員工全力以赴，因為第三季將有大量產品需要交付。

(圖片：AFP)

露露檸檬 (LULU-US) 暴漲 10.47% 至每股 420.71 美元，創歷史新高。露露檸檬因瑜伽運動服飾熱賣，最新財報亮眼並上修今年全年財測，預估全年營收可達 62.6 億美元。

GameStop (GME-US) 小漲 0.34% 至每股 199.18 美元，今年迄今其股價已上漲 1,054.67%。GameStop 週三盤後公布的最新財報喜憂參半，營收達 11.8 億美元，優於預期，但調整每股虧損 0.76 美元，遜於華爾街預期。

港媒引述消息人士稱，中國政府已決定暫停審批新的網路遊戲，此消息促使遊戲股下滑，動視暴雪 (ATVI-US) 下跌 2.79%、網易 (NTES-US) 下跌 2.06%、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 下跌 2.30%。

經濟數據

美國上週 (9/4) 初領失業金報 31 萬人，預期 33.5 萬人，前值自 34 萬人上修至 34.5 萬人

美國上週 (8/28) 續領失業金報 278.3 萬人，預期 274.4 萬人，前值自 274.8 萬人上修至 280.5 萬人

華爾街分析

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示：「貨幣政策變化的步伐將是漸進的，不會破壞經濟復甦或股市反彈，更鷹派和更鴿派的央行之間的差異將創造機會。」

Mark Haefele 預計：「全球主要央行將持續支持經濟增長，在更長時間內保持低利率。這對股市有利，特別是週期股和價值類股。」

Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 表示：「只要有基本面支撐，市場創新高就不是問題。今年股市最大推動力是企業獲利，這與我們過去一年的主題之一相符，就是美國企業獲利能力被低估了。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主