Fed褐皮書：Delta疫情影響 7至8月經濟成長略微放緩

美國聯準會（Fed）在周三（8 日）發布的經濟褐皮書中表示，7 月初至 8 月，美國經濟成長略微放緩，主因是 Delta 病毒促使疫情升溫，民眾外出用餐、旅遊活動減少所致。

根據褐皮書報告，多數地區企業對近期前景仍持樂觀態度，但市場仍普遍擔心供應中斷與資源短缺。大多數聯準銀行表示，Delta 變種病毒已蔓延至他們的所在地區，導致經濟活動回落。

褐皮書是聯準會轄下 12 家地區聯準銀行蒐集業界人士、經濟學家、市場專家對當前經濟的看法，並由紐約聯準銀行彙整。最新文件統計時間為 7 月初至 8 月 30 日，將成為 Fed 9 月 21 日至 22 日決策會議評估的資料。

褐皮書顯示，多數地區的金屬、貨運、建材與其他工業必需品都在上漲。由於資源普遍短缺，投入成本的壓力仍在。這顯示物價持續上漲的風險存在，未如 Fed 官員希望的那樣迅速消退。

Fed 官員正評估何時開始逐漸縮減每月 1,200 億美元的資產收購計畫，包括聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 （James Bullard）、達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）在內幾位 Fed 官員，皆督促 FOMC 儘早退出刺激計畫。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周三表示，Fed 在年底前開始縮減購債「可能是適當的」，但他希望看到充分就業有更多改善。

美國上周五公布的非農就業報告僅新增 23.5 萬人，是 7 個月來最小增幅。而周三數據顯示，美國 7 月職缺創下超過 1,000 萬個新紀錄，凸顯勞動力供需之間的不平衡。

美國各行各業正面臨吸引與留住員工的重大挑戰，根據褐皮書，「雖然對勞動力的需求持續增強，但所有地區都表示，嚴重的勞力短缺限制就業狀況，也阻礙商業活動。」

例如克里夫蘭聯準銀行表示，企業預計短期內需求將保持強勁，但對勞動力與供應方面的看法仍不太樂觀，除非成本與薪水上漲至足以滿足上述兩方面的要求，挑戰才可能減緩。

房市也受關注，達拉斯聯準銀表示，房價持續上漲，儘管 7、8 月漲幅略低於 6 月，但投入成本的上漲超過銷售價格增幅，壓縮利潤。亞特蘭大聯準銀說，由於房價持續攀至高點，而整個地區的住房負擔能力下降，越來越少人願意買房。