白宮批肉品業「大賺疫情財」壓榨消費者 計劃強化平抑價格

拜登政府周三 (8 日) 把矛頭對準美國肉品商，表示業者趁著疫情大賺一筆，卻壓榨消費者和農民，白宮承諾採取行動以「打擊非法定價」，對平抑物價展現更強硬的立場。

白宮經濟顧問、美國國家經濟委員會 (NEC) 主任狄斯 (Brian Deese) 向記者簡報時表示，2020 年底迄今食品價格大漲，有一半源自牛肉、豬肉和雞肉，但農牧場經營者從肉品商賺進的收益卻幾乎沒有增加，同時肉品商的獲利卻創歷史新高。

狄斯說：「這讓人聯想到靠疫情賺取暴利，這些企業導致物價上漲，而漲勢已經危害到在生鮮超市購物的一般消費者。這個現象並未加惠真正的生產商，也就是飼養牛豬雞的農民。」

根據狄斯和兩名白宮經濟顧問周三在部落格的發文，政府將從疫情刺激計畫中撥款 14 億美元給小型肉品商和工人，並承諾採取行動以「打擊非法定價」。

加工肉品商股價聞訊暴跌，泰森食品 (Tyson Foods)(TSN-US) 挫跌 1.45%，Sanderson Farms(SAFM-US) 下挫 1.52%，巴西肉品巨擘 JBS 的 ADR 一度跌 4.8%，尾盤仍跌 2.6%。

白宮表示，肉品價格和市場高度集中有關。根據美國農業部最近期在 2018 年資料，以牛肉為例，美國市場 85% 版圖掌握在四大業者手中，豬肉與雞肉市場也呈現類似情況。

這四大巨頭分別為嘉吉 (Cargill，為跨國大宗商品交易公司)、泰森 (雞肉為主，美國以銷售計算最大肉品商)、JBS(總部在巴西，是全球最大肉品商)，以及 National Beef Packing 公司 (隸屬巴西牛肉製造商 Marfrig Gloabl Foods 旗下)。

對此泰森表示，肉品價格高漲一部分是因為全球疫情導致肉品需求達到前所未見的程度，另外三家未回應。北美肉類協會營運長 Mark Dopp 說，拜登政府發布煽動性言論，卻忽視供需基本面。

美國期中選舉明年到來，拜登政府對消費者物價飛漲表達疑慮。共和黨多次抨擊，拜登和民主黨的經濟政策是推高物價的原因，白宮則一再強調，物價漲勢是暫時情形，是經濟反彈的結果。

狄斯的發言奠基在美國政府正在進行的調查。在拜登上台前，美國農業部和司法部已經聯手調查雞肉加工業是否操縱價格，現在拜登政府希望加強監管，白宮新成立的「白宮競爭委員會」(White House Competition Council) 預定本周五開會，處理可能導致物價上漲的反競爭和獨占行為。