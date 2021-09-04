美國可能延後追打第3劑疫苗 莫德納第一波不會入列

知情人士透露，聯邦衛生官員要求白宮縮減或延後追打疫苗計畫，給美國食品藥物管理局 (FDA) 更多時間評估安全性和保護力，當局可能無法在白宮希望的本月 20 日前通過審核，或是第一波只能開放輝瑞 (Pfizer) 疫苗，且限定高風險群施打。

拜登政府 8 月宣布，18 歲以上已經完整接種的民眾，應該在打完輝瑞 / BioNTech 或莫德納 (Moderna) 第二劑的八個月後追打第三劑，9 月 20 日起實施，但此計畫還在等待 FDA 放行和美國疾病管制預防中心 (CDC) 專家小組背書。

華爾街日報 (WSJ) 報導，知情人士透露，FDA 委員 Janet Woodcock 和 CDC 主任 Rochelle Walensky 周四與白宮疫情協調官員會商 Jeffrey Zients 表示，FDA 需要更多時間蒐集和評估追打疫苗的安全和效力數據。

其中一名知情官員說，是否施打輝瑞加強劑正在審核階段，但莫德納和嬌生可能趕不上 9 月 20 日。如果能及時批准接種輝瑞第三季，可能也只限高風險族群，如 65 歲以上高齡者、長照中心居民，以及第一線醫療人員。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 本周稍早曾被問到，白宮的追打疫苗計畫是否還不到推行的時刻，她僅表示，這是美國公衛專家蒐集的大量數據所做的建議。

消息人士說，有關莫德納 (MRNA-US) 疫苗的審核，癥結之一在於追加劑量是否應該比照前兩劑的 100 毫克，還是該公司申請的 50 毫克，一些官員質疑加強劑劑量減半會影響效力持續的時間。

當局是否批准追打嬌生疫苗 (JNJ-US) 的癥結點，則是希望蒐集更多資料，以釐清找出這款單劑疫苗應該間隔多久再追打第二劑。和輝瑞及莫德納這兩款 mRNA 疫苗不同，嬌生新冠疫苗的設計是只需打一劑。

聯邦衛生官員預期 10 月能針對莫德納和嬌生疫苗的追加劑審核做出建議。

根據 CDC 統計，美國打完輝瑞和莫德納兩劑疫苗的民眾各有 9,460 萬人、6,580 萬人，打完嬌生單劑疫苗的民眾也有 1,420 萬人。