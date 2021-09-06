是否持續接受風險氛圍？本周關注ECB會議、美國PPI等

股市依然在高價位區域波動，非農數據低於市場預測

上週持續上一周因鮑威爾主席演講後的接受風險氛圍，除了股市依然堅挺以外，外匯市場中美元、日圓、瑞郎走弱，澳元、紐元、加元走強。

而另一方，因週五發佈的美國非農數據中，非農業部門就業人數大幅低於市場預測，導致週末股市下跌，風險容忍度下降。

但是，雖然低於市場預測，不過非農業部門的就業人數仍在持續增加，失業率也有降低，平均時薪也在上漲，表示美國經濟依然繼續復甦。今後還需要關注是否會持續迴避風險。

參考數據

【美國非農數據的變化】

【美國失業率的變化】

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



美國公債短期殖利率低迷，而長期殖利率隨著風險容忍度擴大，緩慢上漲。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY 【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從曲線圖中也可以看出，上週與前一週相比，短期殖利率稍微下跌，而長期殖利率稍微上漲。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注 ECB 會議、RBA 會議、美國生產者物價指數等

這週 ECB、RBA、加拿大央行將召開利率決議會議。ECB 是否會縮小寬鬆政策將會成為市場焦點。如果縮小的話可以成為支撐歐元上漲的材料。

美國也將會發佈生產者物價指數。因為是現在備受矚目的消費者物價指數的領先指標，市場有可能會出現比平常更大的反應。結果強勁的話，將會意識到縮小寬鬆政策，成為支撐美元上漲、阻礙股市上漲的材料。

參考數據

【美國生產者物價指數的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，與前一週一樣，瑞郎、美元、日圓持續走弱，澳元、紐元、加元等因市場接受風險走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，在後期日圓、瑞郎、美元下降，澳元、紐元上升。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 雖然一直在高價位波動，但是在週末出現下調。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 雖然低迷的商品較多，但是以日本、印度的股指為中心堅挺上漲。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要貨幣對的相關性來看，因日圓、美元、瑞郎的走勢相近，所以 USD/JPY 和 USD/CHF 與其他美元直盤的相關性較低。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元 / 日圓與日圓交叉盤的相關性，也因美元、日圓、瑞郎的走勢相近，USD/JPY 和 CHF/JPY 與其他日圓交叉盤的相關性較低。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，與 EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY 雖然有一些相關性，但是與平常相比數值較低。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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