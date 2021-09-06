韓媒：三星最快本週宣布 美國新廠落腳地點

據南韓《中央日報》6 日 (週一) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 在美國的全新半導體工廠，可能近日內就會宣布落腳德州威廉森郡 (Williamson County) 郡內的 Taylor 市，投資規模至少會超過 170 億美元。

南韓中央日報 6 日報導提到，三星和財界相關人士透露，最快本週內會對外發表美國全新工廠落腳地點，消息人士表示，截至目前共評估過 4、5 個地點，最後 Taylor 市在地理條件及租稅誘因等方面脫穎而出。

三星今 (2021) 年 5 月舉行的美韓元首會談當中宣布，繼德州奧斯汀工廠之後、將在美國興建第二座晶圓代工廠。

據傳，三星評估過的地點除了德州奧斯汀和 Taylor 市外，其他還有亞利桑那州 Goodyear 和 Queen Creek，以及紐約州的 Genesee 等。

德州 Williamson 郡 Taylor 市的在地媒體《Taylor Press》9 月 3 日報導指出，最快 9 月 8 日，Williamson 郡、Taylor 市和三星電子將共同舉行會議，並宣布重大事項。在該則報導之前，也有美國媒體爆料， Williamson 郡法院和 Taylor 市議會於 9 月 8 日時，將針對 170 億規模的新廠援助案進行審議等相關討論。

其他的《Austin Business Journal》、《Community Impact》等地方媒體，也公開三星全新工廠的可能落腳之處。根據報導指出，三星全新晶圓代工廠將設在 Williamson 郡 Taylor 市的 Independent School District (ISD)，包含工廠和道路等的總面積達 480 萬平方公尺，比起奧斯汀工廠約大上 4 倍之多。

此外，Taylor 市的 ISD 理事會也已經在今年 6 月審理通過，三星奧斯汀分公司提出的 10 年 3.14 億美元規模租稅誘因案。

依照 Taylor Press 的報導內容，Taylor 市市長認為，與三星投資案有關的稅金減免及開發合約，將在議會中過關；Williamson 郡法院法官也表示，會盡全力想辦法讓三星在該地落實投資計畫。