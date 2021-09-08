力拼氫能！現代汽車2028年全線商務車推氫能版 尼古拉漲逾2%

韓國汽車製造商現代汽車週二宣布，到 2028 年之前，旗下所有商用車款都將推出氫燃料電池版本。此外，2023 年將推出新燃料電池系統，並在 2030 年之前，將燃料電池成本降低至與電動車電池相等的水準。

氫能類股週二漲跌互現，雖然有更多資本投入不斷增長的氫能經濟，但投資者的反應還是有點謹慎。

現代汽車董事長鄭義宣在新聞稿中表示，公司願景是將氫能源應用在生活和工業的所有領域，例如居家、工作和工廠等，「我們的目標是在 2040 年之前，打造全球氫能社會。」

現代汽車也指出，未來也將把氫燃料技術，應用在貨櫃場全自動化運輸設備上。

這些大膽的目標推動了氫能類股，在週二美股大盤走低之際，格外亮眼。氫燃料電池卡車廠尼古拉 (NKLA-US) 上漲 2.49%；燃料電池技術公司 Plug Power (PLUG-US) 上漲 1.52%；燃料電池製造商 Ballard Power (BLDP-US) 上漲 3.35%。

週二 S&P 500 指數收低 3.4%、道指下滑 0.76%，

投資者似乎認為，更多參與者投資氫能以發展該產業是利多，但氫燃料電池商用車 Hyzon Motors (HYZN-US) 卻重挫 10% 以上，現代汽車 (HYMTF-US) 本身也下挫 7.4%。

氫能仍是相對較新的技術，因此股市理所當然會出現一些波動。

氫氣本質上是一種儲存太陽能量的方式，可以靠將水通電來製造氫氣，再用來燃燒或用於燃料電池以發電。如果用來分解水的電力來自可再生能源 (如太陽能電池板) 就不會排放造成氣候變遷的元兇二氧化碳。

氫能也是地球實現碳中和的一種解決方案，即不再向大氣中添加二氧化碳，且氫能似乎也比一般電動車的燃料電池更適合需要跑長途的商用車。

電動車電池重量大，對房車來說或許尚可負擔，但對每日需要行駛數百英里的半型卡車來說就是個大問題，因為電池重量太大，縮限了卡車可載送的貨物重量，降低其效能，但壓縮氫能卻可望解決此問題。

然而，生產氫能的成本卻遠高於一般汽油或柴油，且氫燃料電池模組體積龐大、缺乏加氣站，且氫氣有爆炸風險等，種種問題尚待克服。