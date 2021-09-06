【街口投信】股市及債市週報

【股市】

由於 FED 主席稱今年可能開始縮減每月 1,200 億美元的債券購買規模，同時表示離升息還有一段時間，因此降低投資人對提早升息的擔憂情緒，美股一度上漲並創新高。金融市場的反應表明，FED 迄今已成功為投資者做好心理準備，以利於今年稍晚進行減少每月 1,200 億美元的債券購買，並可能避免出現如 2013 年年底暫時震撼市場的縮減恐慌；因此，儘管 delta 變種病毒引發了人們對經濟復甦的擔憂，但仍無法阻礙美股的強勁上漲。不過週五令人失望的就業報告澆熄市場樂觀氛圍，股市從高點回落，但就業市場復甦未見強勁動能，因此可能影響 FED 縮減購債計畫的時程。街口投信分析整週以科技類股為領漲族群，為推升指數走升動力；相反地，景氣循環股則表現疲弱。

上週歐盟建議成員國恢復限制措施，禁止美國民眾入境，且建議成員國民眾非必要不要前往美國旅行，主要因為 delta 變種病毒的快速傳播，導致感染人數增加。另外，TSA 公布的資料顯示，近期美國搭乘航空運輸的人數出現五月以來低點，除了反應返校後的淡季外，商務客的復甦可能受到限制，淡季的航空旅客可能出現更為清淡的表現。不過，美國 FDA 即將於 9/17 討論 Pfizer-BioNTech 的加強針申請案，Moderna 也於近日提出加強針的申請；美國也可望於秋季針對 5-11 歲兒童接種疫苗，各項發展都有益於疫苗接種的普及率，降低疫情的擴散程度。另外，令人失望的就業報告可能會改變對 FED 何時開始縮減規模的預期，即使市場出現下跌，在正面的疫苗接種訊息以及良好的企業業績支持下，街口投信表示股市仍有反彈上漲契機。

【債市】

自聯準會主席鮑威爾在全球央行年會 (Jackson Hole) 發表鴿派談話後，新興市場債市走勢維持強勁，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週上漲 0.56%，且在資金流方面亦轉強，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 9 月 2 日止一週，新興市場債券基金呈現淨流入 9.98 億美元，遠優於前一週之淨流入 0.12 億美元。

隨著聯準會可能提早升息之擔憂緩解，市場後續將轉為關注秋季債券發行潮，此外新冠疫情、經濟成長降溫、以及供給面限制因素亦將持續干擾市場，Delta 變種病毒蔓延以及供應鏈瓶頸在近幾個月已造成全球經濟復甦步伐放緩，而全球疫苗分配不均更使得新興市場經濟復甦速度落後於成熟市場。

本週亞洲重要經濟數據包含馬來西亞央行預計將維持利率於 1.75% 不變，中國亦將公布 8 月份進出口數據以及 CPI 及 PPI 數據；歐非中東方面，南非政府第二季經濟預計將較去年同期成長 17.8%，波蘭央行預計將維持利率於低點 0.1% 不變，但俄羅斯央行在國內通膨持續升溫下，則預期將升息 2 碼，將利率由 6.5% 升至 7.0%；拉美地區則主要關注祕魯央行利率決策，市場預期其將升息一碼，將利率由 0.50% 升至 0.75%。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議