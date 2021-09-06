看好解封後行情 兆豐投信：傳產、金融後市看俏

看好傳產與金融族群穩健獲利，也樂於配息回饋股東，兆豐投信今 (6) 日宣布推出以傳產金融為主的基金，其中 6 成以上為傳產、金融族群，另有 2 成為科技股，挑選產業殖利率前 3/4 的標的，透過配息保障基金收益率。

有別於市面上台股基金多以科技股為主，兆豐投信的「金傳精選股息基金」主要以傳產、金融股為主。兆豐投信表示，統計截至 8 月 31 日金融、傳產殖利率優於大盤平均 2.7%，在低利率環境相對是不錯的選擇，統計從 2011 年以來，非電族群年化波動率約 14.8%，低於加權指數 15.4%、電子族群 17.5%。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲指出，過去台股重點多半聚焦在電子股上，但其實有不少傳產股表現出色，且在全球供應鏈中扮演關鍵角色，甚至堪稱是產業中的隱形冠軍，在資金回流趨勢下，相關產業的投資價值可望逐漸浮現。

在傳產部分，兆豐投信看好解封後部分產業可望受惠，包括紡織、鋼鐵、自行車、綠能等產業；至於金融股除了獲利穩定成長外，在美國預計啟動縮表，未來可能緩步升息的情況下，可望帶動類股獲利增長。

兆豐投信總經理陳駿賢說，即將開募的台股基金約有 6 成配置為傳產、金融，另有 2 成可配置科技股，標的挑選以該產業殖利率前 3/4 的個股為主，透過利息收益賺取穩定收益率。

以金融股為例，幾乎是每年配息，假設一年配 1 元，大概 5 年就能賺取息收，也適合長期持有投資。陳駿賢指出，金融股適合逢低進場布局，在市場利率趨勢向上之際，對金融股而言屬正向發展，此時適合逢低進場布局金融股。