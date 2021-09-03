為何散戶一買就跌、一賣就漲？從量能看半導體、航運類股族群！

常常聽到很多投資朋友說，自己是超級反指標，一買就跌、一賣就漲，股票好像在玩人，為什麼為這樣？難道是鬼月到了嗎？相信很多人都有這樣的疑問，歸咎其因，首先要思考的問題是—股票為什麼會漲？基本教義派的可能會覺得是基本面好所以會漲，技術派的可能會覺得是指標向上所以會漲，實際上，股價的漲跌就只是『供需』問題而已，很多人想買就所以會漲，反之，很多人想賣就會跌，『基本面』、『消息面』、『籌碼面』只是吸引散戶買進的原因之一，所以有人買的股票，不管基本面多爛的股票也會漲；沒人買的股票，基本面多好的股票都不會漲，完全取決於投資人買不買單。

一般投資人是在行情好的時候買股票，行情不好股票乏人問津，量能縮至極致，股價幾乎不會動，當行情好的時候，吸引眾多投資人進場買股票，當所有會買股票的人都進場買股票了以後，沒有新的買盤再進場，股價漲不上去，大部分投資人又開始害怕股市會反轉下跌，開始出脫手中的持股，賣壓出籠，多殺多造成行情急轉直下，當所有恐慌性的賣盤都出場以後，市場沒有賣壓了，買盤很容易帶動行情反轉向上，股市就這樣不斷的漲跌循環。

從大盤今年 2 月到 7 月初的行情，可以證明散戶總是被行情吸引，買在最高點、賣在最低點，2 月下跌時，量縮代表沒人想買股票，5 月大跌前，指數不斷向上墊高，行情吸引散戶，量能逐步上升至最高峰後，缺乏新的買盤支撐，指數急轉直下，持續下跌到爆大量以後，代表所有恐慌的投資人都賣出持股了，指數落底買盤很容易帶動行情向上，行情好轉，散戶追高殺低的故事不斷重演，散戶總是被行情吸引買在最後，被大跌嚇得賣在最後，所以才會投資朋友感覺自己很像反指標，一買就漲、一賣就跌，股價好像會玩人，不過反過來看，如果投資朋友能戒除『追高殺低』的行為，相信就能改變自己的投資績效，成為股市中的贏家。

去年新冠肺炎以來，美國 FED 為了支撐實體經濟與就業率，透過購債的方式，釋放大筆的資金到市場上，帶動全球股市大幅上漲，隨著美國經濟逐漸復甦，FED 開始討論減債的時程，從六月開始，每個月的 FED 利率會議討論到減債的時程，都造成美股重挫，市場逐漸消化利空，跌幅越來越小，直到上週全球央行年會，FED 主席鮑爾確認『年底減債、升息還早』的基調後，美股在科技類領軍之下，帶動納斯達克、標普 500 指數持續再創歷史新高，證明市場已經完全消化『減債』利空，短期內美股有望持續向上，再創歷史新高。

美股持續向上創新高，台股與美股連動性高，台灣基本面佳、疫情逐漸受到控制，上市櫃公司獲利普遍再創新高，這幾個月台股波動大，最主要的原因是『散戶參與度高』，8 月份台股大跌超過 1300 點，從籌碼面來看，這波融資減少了 300 億左右，外資期貨未平倉空單順勢減少約一萬口，現貨部分三大法人普遍由賣轉買，散戶出、大戶進，散戶該出的都出了，籌碼相對穩定，技術面周五收盤價又站上 17500 點整數關卡之上，後續 V 型反轉機率高。

大盤整體量能還未到最高點，代表大部分的散戶還在觀望，隨著行情好轉，散戶會慢慢進場，最後股市價、量持續再創新高時，散戶參與度達到最高，股市又到了相對高點，屆時進場投資相對危險，想投資最好趁散戶參與度還未達到高峰時進場操作。

資金正在輪動，非金電類股暫時可能難以上漲，現在市場的焦點都在金融、電子類股，而金融類股比較適合長線佈局，短線要操作還是建議選擇電子類股，電子類股的部分，全球晶片荒至今無解，晶圓代工需求大增，晶圓代工廠不斷調高報價，台積電 (2330-TW) 宣布調漲價格，聯電 (2303-TW) 為『保價保量』要求客戶簽長約，市場看好半導體產業毛利率、營利率、純益率三率三升，在題材刺激下，晶圓三雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界 (5347-TW) 股價持續向上，帶動其他半導體相關類股也表現不錯，包含矽晶圓的環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW)；封測族群的日月光 (3711-TW)、精材 (3374-TW)、矽格 (6257-TW)、超豐 (2441-TW)、菱生 (2369-TW)、欣銓 (3264-TW)；另外矽智財的力旺 (3529-TW) 也值得注意。

航運類股一直是市場人氣的焦點，7 月暴漲暴跌後，全球貨運受疫情影響，塞港、缺櫃的問題無解，運價維持在高檔，航運類股營收、獲利維持高檔，基本面佳，股價漲不上去，就是『籌碼面』的問題，從航運類股指數來看，七月帶量暴跌後，量能逐步縮小，每有信心的投資人應該都出場了，量能縮到最低後，9/1 竟然又帶量下跌，周五又持續下跌，代表散戶看到電子類股起漲，紛紛將手中的航運類股出脫，資金轉進電子類股，散戶持續跳船，既使航運類股基本面不錯，資金回流電子類股，短期內難以向上，需要更長的時間震盪清理籌碼，短期內航運類股持續在區間震盪的機率較高，手中有長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、中航 (2612-TW)、益航 (2601-TW)、四維航 (5608-TW)、慧洋 (2637-TW) 等航運類股的朋友，可以選擇下列策略：

堅持等待到最後，一張不出奇蹟自來！ 部分資金轉進電子類股，賺錢了以後，在看後續航運類股的狀況，繼續盤整，就繼續轉換，風險較低。

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