新車銷售慘淡 汽車股為何波瀾不驚？

8 月份輕型汽車銷量嚴重低於預期，這數據令人訝異，但究其原因卻又不奇怪。

根據產業數據供應商在個別車廠均發布數據的次日彙整，8 月美國汽車年化銷量為 1310 萬輛，遠低於預期的 1450 萬輛。

但汽車股卻沒有太大波動，通用 (GM-US) 週四僅小跌 0.3%、福特下滑 0.76%，這是因為銷售疲弱的背後原因眾所周知：高價和無庫存。

全球半導體短缺，導致全球汽車生產受限，但即使晶片荒結束，其他因素也可望提振汽車股。

投資者和整個產業都知道，全年受困於晶片荒。今年下半年本應該好轉，但包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的車廠都因缺料而停工中。

根據德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner，美國經銷商大約擁有 23 天的庫存，約較去年同期少了 27 天，這是漲價的重要原因。

Benchmark 分析師 Mike Ward 指出「積極的定價和激勵趨勢是基本需求仍然強勁的跡象。強勁的定價是福特和通用汽車第二季財報數據優於預期的重大正面原因。

此外，缺乏購買激勵和折扣是讓車廠實現定價的因素之一。

但高價是有限制的。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週四報告指出，買家有可能因為高價而抵制購買。「庫存很低顯然是一個因素，但高於 MSRP 的定價呢？」

MSRP 定價即製造商向零售商提供建議價格，客戶被迫要支付比該價格更高的價金來買車，Jonas 相信，顧客可能寧願等降價。

買家罷買，意味美國新車需求將被壓抑，這有利於汽車股，最終一旦生產恢復正常，價格會下降，而銷量就能提振獲利。

2021 上半年新車銷售年化約為 1700 萬輛，但下半年迄今下降至約莫 1400 萬輛，這 300 萬輛的缺口不會消失，只是可能推遲到 2022 年和 2023 年。

汽車股也沒有對週三的數據做出反應，因為揮之不去的半導體荒早已深植人心，過去一個月，通用汽車下跌 14%、福特下跌 6%，同期大盤走揚， S&P 500 和道只分別上升 3% 和 1%。

通用汽車似乎已啟動了下行走勢，該公司發布第二季數據時，也提供了下半年疲弱的財測，再次點出晶片短缺是一大難題。