晶片零件缺貨狂燒 特斯拉超跑延至2023年交車

由於遭遇全球供應鏈瓶頸問題，特斯拉第 2 代 Roadster 電動超跑可能會在 2023 年才交車。

特斯拉執行長馬斯克週三 (1 日) 推文表示，由於今年「超級瘋狂的供應鏈短缺」，改版的特斯拉跑車可能會在 2023 年才交車。

特斯拉超跑延至 2023 年交車 (圖片：特斯拉官網)

馬斯克寫道：「2021 年是供應鏈嚴重短缺的一年，所以即使特斯拉有 17 款新產品也沒關係，因為沒有一款產品能出貨，假設 2022 年 (供應鏈) 沒鬧出太大的意外，電動超跑 Roadster 2.0 應會在 2023 年交貨。」

馬斯克推文解釋為何特斯拉超跑延後交車 (圖片：馬斯克推特)

晶片和零件短缺持續困擾著特斯拉，早在 2017 年特斯拉 Roadster 2.0 亮相時，特斯拉就預訂 2020 年交車，但由於新冠疫情和供應鏈問題，導致特斯拉一延再延 Roadster 2.0 的交車時程。



2017 年特斯拉宣布推出新款 Roadster 超跑，這款跑車從 0 到 100 公里加速只要 1.9 秒，最大續航里程達到 1 千公里，最高車速也上看時速 400 公里，剽悍性能引發外界關注。

2017 年特斯拉推出新款 Roadster 超跑 (圖片：特斯拉官網)

特斯拉當時還稱，新款 Roadster 跑車還可裝「火箭推進器」，號稱可將 0 到 100 公里加速推進至 1.1 秒，幾乎是現役跑車無法達到的境界，而且每輛售價為 250,000 美元 (約台幣 700 萬元)，算是目前市面上的親民價位。

馬斯克表示，新款 Roadster 可能會在加州工廠建造，而不是在德州奧斯汀地區超級工廠來量產。

特斯拉 (TSLA-US) 週三震盪走跌，收黑 0.22% 至每股 734.09 美元，今年迄今已上漲 0.59%，標普指數週三收漲 0.031% 至 4,524.09 點，今年迄今其漲幅達 22.25%。