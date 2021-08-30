新興市場之父：投資人應持有10%黃金 因貨幣將會貶值

素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，投資者在自己的投資組合中，應該要持有 10% 的黃金，因為在目前全球推出前所未有的刺激政策以應對疫情的情形下，貨幣將會貶值。

墨比爾斯表示，在現階段，應該要有 10% 投入實體黃金，有鑑於龐大的已經印製的貨幣供應量，明年全球貶值將會非常明顯。

他也表示，擁有實體黃金會非常的好，因為實體黃金可以隨時取用，也不會有政府沒收的風險。

在新冠肺炎疫情爆發後，投資者湧向避險資產，也因此使得金價在去年升至每盎司 2075 美元的歷史高位，但在疫苗推出後，金價已經回落。今年迄今，現貨黃金已經跌逾 4%。

投資銀行高盛 (Goldman) 先前的一份報告表示，黃金仍有顯著的上漲空間，有望較目前水平再上漲 38%。該行也表示，以抗通膨工具來看，加密貨幣的抗通膨效果不如黃金。

「在全球經濟復甦不如預期或通膨大幅高於預期的情況下，有鑑於黃金被低估和投資界的低配置，我們認為黃金有實質性的上漲空間。」高盛說道。

不過，如果全球經濟復持續且通膨保持溫和，高盛預計金價只會達到 2000 美元，較當前價位僅有 10% 的潛在上漲空間。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 也認為，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，CIBC 的分析師預估，今年黃金平均價格將為每盎司 1925 美元，到 2022 年平均金價有望達到每盎司 2100 美元。