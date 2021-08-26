沒有消息會是好消息 黃金多頭等待鮑爾展現耐心

貴金屬市場投資人本周變得安靜，所有人的目光集中在周五 (27 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的演說，黃金多頭押注 Fed 將繼續維持謹慎步調。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，現在市場上非常安靜，在傑克森霍爾央行年會之前，沒有什麼經濟數據與重大新聞，結合謹慎的氛圍，市場的興奮已經沉澱下來。

Erlam 認為，有鑑於宏觀數據略顯令人失望，且 Delta 變種病毒迅速蔓延，鮑爾更有可能選擇謹慎行事。

道明證券的策略師也預計，年會上聯準會不會有什麼驚人的發表，11 月及 12 月可能才是將宣布縮債計畫的時機。

沒有明確的消息，對黃金則是相對的好消息，金價則在 1800 美元下方蟄伏。至台北時間周四 (26 日) 下午 15:46，金價暫報每盎司 1787.02 美元，跌 0.26%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 認為，對於黃金多頭來說，周五將是決定成敗的時刻，但上次政策會議後的敘述表明，鮑爾可能會避免就縮減時間做出任何承諾，但確認將在年底前宣布。

他預計，1850 美元是個重要的關卡，如果在央行年會之後，價格無法創下 8 月的新高，黃金投資者可能會迅速離場。