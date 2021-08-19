比特幣的波動劇烈 專家：將促使投資人回歸黃金

比特幣在前兩個月間一度跌破 3 萬美元，但是在近期又反彈至近 4.5 萬美元。黃金礦產公司 Evolution Mining 執行主席 Jake Klein 對此表示，比特幣的劇烈波動最終將促使比特幣的投資者回歸到黃金。

Klein 在接受採訪時表示，在比特幣能夠證明像是黃金一樣在過去 70 年中為投資者提供的那種「長壽和安全」的投資之前，還有很長的路要走。加密貨幣如今運行的是大量的投機資金。「我認為加密貨幣領域的波動，最終將導致人們回歸黃金。」Klein 說道。

不過，Klein 也表示，兩者有機會可以並存，黃金有機會與比特幣同行，而不是對比特幣對構成威脅。

比特幣的多頭將比特幣視為數位黃金和對抗通膨的工具，並認為這種加密貨幣會隨著時間的推移而升值。Gemini 加密貨幣交易所創辦人 Tyler Winklevoss 去年將比特幣比喻為黃金 2.0。億萬富翁投資者 Kevin O'Leary 也在 4 月份表示，比特幣將永遠是「黃金」，以太幣則將永遠是「白銀」。

但是，也有其他投資者並不看好比特幣。橋水基金創辦人 Ray Dalio 儘管持有比特幣，但是在本月稍早時卻表示，若逼不得已 2 選 1 的話，他會去選黃金。

今年金價也在漲跌之間搖擺不定，從 1 月份的每盎司 1,900 美元以上，在 3 月份跌至每盎司 1,700 美元，隨後在 6 月份，再次飆升至近每盎司 1,900 美元。在本月份金價則收窄至接近每盎司 1,800 美元。