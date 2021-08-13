富國銀行：商品牛市周期的特徵是輪漲 很快輪回黃金了

近期黃金顯然是個不受歡迎的商品，自去年 8 月創下 2050 美元以上的歷史新高以來，金價已經下跌 12%，但富國銀行認為，別因此對黃金失去信心。

富國銀行實物資產策略主管 John LaForge 表示，黃金經歷了艱難的 12 個月，自 2020 年 8 月以來，平均商品價格上漲了 34%，而黃金現貨價格卻下跌 12%。

LaForge 認為，投資人不必因此感到害怕，需要在意的是，商品牛市周期向來以「輪漲」聞名，在一個周期內，一種商品的看漲趨勢可以被另一種商品的更強大的看漲趨勢所取代。LaForge 說：「現況就是如此。」

他指出，黃金現貨價格是 2020 年上半年表現最好的資產之一。此後它稍作休息，領漲的商品變成了石油及銅。

LaForge 認為，預計黃金將在當前的看漲周期中，恢復其領導地位，助漲的火花可能來自中國。

LaForge 表示，過去 3 個月，從香港到中國大陸的黃金進口量，從每月 38 噸躍升至每月 154 噸，雖然過去曾有過更高的數字，但這一逆轉趨勢足以引起注意，這是中國的黃金購買量 10 年來首次上升。

除此之外，他認為，由負的實際利率到量化寬鬆，再到新的商品牛市超級周期，都有利金價走高。

黃金價格在亞洲周五 (13 日) 盤中上漲，至下午 14:51，已攀升至每盎司 1759 美元，為今日高點，上漲 0.3%。