〈觀察〉房市面臨三缺墊高成本 高房價恐是常態

自去年底至今，台灣央行無預警陸續祭出二波打炒房措施，但根據最新公布的信義房價指數，第二季全國房價季漲 1.35%、年漲 10.24%，並未受到本土疫情爆發衝擊，央行總裁楊金龍不諱言，房價受成本面因素影響很大；顯然，在原物料攀升、缺工和土地資源有限的狀態下，房價恐怕是難以回頭。

作為中古屋指標的信義房價指數，第二季全台房價季漲 1.35%、年漲 10.24%，呈現連六個季度上漲，台北市創歷史新高，平均房價達每坪 61.4 萬元，而新北市平均房價也站上 4 字頭。

儘管楊金龍已表態，為提升選擇性信用管制執行成效，今年初以來已辦理 14 次專案金檢，然而，也直言，選擇性信用管制措施對富人買豪宅「比較沒有效」，原因在於，此族群購置豪宅無須貸款，亦即難以壓制高價豪宅。

而即便是一般住宅，楊金龍不諱言，房價受成本面因素影響很大，特別是缺工、原物料上漲等壓力，導致新推案成本墊高，連帶影響二手屋價格。

據台經院統計，7 月營建業營業氣候測驗點較上月上揚 1.74 點至 103.02 點，終結連 4 跌，尤其廠建的廠務動工興建情勢依然樂觀，營造業對未來半年景氣以好轉看待。

台經院提到，即便政府祭出打炒房措施加上疫情干擾，對房市僅是短期影響，市場上對工業地產、倉儲物流等開發動作仍積極，預料國內房地產市場將多元發展。

從數據上來看，截至上半年，國銀土建融餘額已來到 2.621 兆元，隨著疫情趨緩，剛性自住需求和遞延性買盤回籠，市場預期，年底前土建融餘額可能飆破 2.7 兆元大關。

儘管建商仍積極推案，使供給持續釋出，但成本面的因素不減，就連楊金龍也不諱言，這些問題目前看來難紓解。

整體來看，央行透過專案金檢控管銀行放貸風險，然而，高成本壓力下造成的市場機制，仍決定了各大都會房價看回不回，甚至本土疫情爆發也難以撼動，房價恐怕還是處在期待回檔、但總是令市井小民失望的看回不回狀態。