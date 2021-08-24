〈房產〉瑞普萊坊最新指數 台北豪宅價年增14.9%擠進前10名

國際地產顧問公司萊坊發表 2021 年第二季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），該指數是根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前 5% 的豪宅價格表現，其中台北豪宅年增 14.9% 擠進前 10 名。

萊坊 (Knight Frank) 統計，截至 2021 年 6 月的一年內，全球主要的 46 個城市有 35 個的豪宅價格上揚，平均年增率為 8.2%，是繼 2008 年金融風暴後攀升幅度之最，也比第一季的全球各城市住宅房價平均漲幅的 7.3% 強勁。其中又以加拿大多倫多，年漲 27% 居冠。第二季包括多倫多，還有上海、廣州、首爾的漲幅都過 19%，強者愈強、漲勢加溫的態勢明確。反觀台北市豪宅市場，雖然央行調降貸款成數，但成交價仍季漲 3%、年增 14.9%，不僅創下國內近兩年內新高，也位列全球城市第 10 名。

萊坊國際住宅部主管認為，疫情讓房市加溫，全球房市正在以異常的方式復甦，而豪宅更是領頭羊。全球低利的背景下，旅遊限制的鬆綁、國內買家把豪宅做為資金避風港、稅制改革前的交易熱潮，以及疫後重新調整生活和通勤模式等四大因素，都刺激豪宅價格攀升。本季榜首的多倫多豪宅單價在短短一年內翻揚 27%，主要與國內強盛購買慾和豪宅庫存不足有關。

放眼未來，鑑於美國 FED 近來縮減購債、升息消息頻傳，萊坊認為 2021 下半年整體房市可能因為升息預期、政府干預，以及撤銷激勵措施而趨緩。舉例來說，越來越多的管制措施即將出爐，如多倫多明年將課徵房產現值的 1% 空置稅來壓抑投資需求、增加租售供給；上海、廣州年漲兩成的現象，更讓爭論已久的房產稅試點的可能性升高。至於本季在豪宅指數吊車尾的倫敦、紐約、巴黎、杜拜等一線大城市，受惠於旅遊限制的鬆綁，重獲國際買盤的青睞而苦盡甘來，下一季將出現落後補漲行情。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，相較於去年 3 月美股史無前例熔斷四次，連帶影響第二季市場瀰漫觀望、不確定性氛圍，今年同期的經濟基本面強、台股表現佳、通膨置產趨勢等三大因素催化頂端客群轉進實體資產，積極尋求資金避風港及置產配置機會，刺激豪宅市場更上一層樓，年增 14.9%。進一步分析，第一季有信義首席公館加持，季漲 6.5%，第二季錦上添花，除了冠德信義一季就能成交三戶之外，大直豪宅西華富邦交易也往 30 樓以上、均價 220 萬的產品挪移，連兩年多沒有交易紀錄的松濤苑，二樓戶都以單價 250 萬成交，可見頂級豪宅的追價尾勁強。

展望下半年台北豪宅市場，三級疫情警戒降二級後，在資金充沛、通膨警訊兩股壓力下，不只成屋市場熱，連敦南商圈的預售、新屋案也紛紛風光上市，為台北市的「後豪宅稅時代」開新局，可望帶動區域買方換屋、置產潮。縱然有央行限貸令管制，但無礙滿手現金的富豪進場，豪宅價格欲小不易。