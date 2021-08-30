郭台銘：BNT疫苗今年到貨上看900萬劑 爭取明年3000萬劑保留額度

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘 29 日晚間發文表示，BNT 疫苗預計到 11 月都能以每週大約 7-80 萬劑抵台，今年已被承諾到貨數量大約是 800-900 萬劑，同時也向 BNT 試探詢，明年疫苗是否能為台灣保留 3000 萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。

郭台銘表示，原廠製造、分裝，但上面有復必泰字樣的疫苗，希望在九月初就分二批到達，對於外界描述當初合作的過程，他認為都不重要，重要的是，台灣提前又多了一批疫苗，學生也可以在開學不久打到疫苗。

郭台銘進一步指出，BNT 在台灣取得 EUA 後投產客製化標籤的疫苗，希望首批能在九月中秋節前後開始分批抵達，至少到 11 月都能以每週大約 7、80 萬劑抵台，期望能讓台灣各年齡層都有機會施打，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，盡力達成群體免疫。

此外，郭台銘表示，雖然 BNT 到貨過程也許會受品質檢驗流程、歐盟出口審批、運輸排程等影響，但一定盡全力達成目標，負起催貨的責任，這是內心對台灣的承諾，目前今年已被承諾到貨數量大約是 800-900 萬劑，因此還要加把勁來協商後續的數量可否順利完成，若能夠增加，當然維持每週到貨的數量希望再提升。

針對國內未來的疫苗政策，郭台銘也以 40 多年供應鏈的經驗提出看法和建言，要確保疫苗供應不斷鏈，盼政府和民間形成共識，以利台灣的防疫政策。

郭台銘認為，目前全球為了對抗變異種病毒，已有多個國家表明規劃接種第三劑，再加上疫情朝向流感化發展，還要加上考慮各個疫苗廠供貨穩定度，如今疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。

面對全球性的需求，郭台銘直言，供需落差的預期心理會造成不理性的囤貨，明後年的疫情狀況雖不可知，但各國仍不會放鬆買疫苗的行動，所以不存在買太多，或買太早的想法，對於關鍵資源，「有備無患」勝於「量出為入」，更要深入分析影響各疫苗廠供貨穩定度的原因，才能做出判斷而不只依賴對方的承諾。

郭台銘更透露，已向 BNT 試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留 3000 萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。

但國際間至少都要在 6 到 8 個月前提出採購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計劃性施打。

郭台銘強調，僅是依據經驗提出建言，也盡力為台灣保留機會，當然，政府必然會有全面性的最佳考量，只是身處催貨前缐，有義務把一切狀況提供給政府做決策參考，對於基本的原則，原廠製造、分裝、客製化標籤絕對是必要且無庸置疑。

最後，他也在文末以 hashtag 寫下「老兵催貨不到就住去德國好了」以及「任何一種疫苗都有副作用請依從專業指引」兩句話。