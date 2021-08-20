〈房產〉全台房價M型化最劇烈區域在台北 信義區價差近3倍

同行政區，成交兩樣情。根據市調機構統計全台主要都市行政區的新建案行情，並選出該行政區新案房價落差最大爲台北市信義區，區域內信義計畫區和吳興街兩生活圈，價差達 2.69 倍最高。

換句話說，在台北市信義計畫區買 1 坪房產的價格，換到吳興街商圈可買 3 坪，不過，民眾想買黃金門牌反倒可往同一行政區低價生活圈尋找，無痛入手高 CP 值的建案。

數字科技 (5287-TW) 旗下「591 新建案」調查全台主要都市行政區的新建案行情，並統計屋齡 5 年內的大樓新案，遴選出全台前 15 名新建案價差最明顯的行政區，結果顯示，不僅六都行政區價差達 1.5 倍，前三名的信義區、士林區及新竹市北區，落差更達 2.69、2.14 及 2.05 倍。

對此，591 新建案指出，地段決定房價，同門牌的新建案，受規劃和機能等差異，「起跑點」也不盡相同，尤其是標榜高檔豪宅的生活圈，或是建設議題不斷的重劃區，其新推案就像含著「金湯匙」，一推案身價便遠高於其他地區。

數據顯示，新建案「貧富不均」以北台灣最明顯，前五名都集中在北台灣市場，從台北市來看，由於房價基期較高，價差懸殊並不意外，其中信義區內的信義計畫區，近期在「首席公館」、「文心信義」等頂級豪宅交易加持下，更讓當地行情再度飆破每坪 200 萬元；反觀吳興街，因發展早，周邊多為屋齡 30 年以上的中古公寓及華廈，加上基地狹小不利業者開發，壓縮房價漲幅力道，目前當地新推案單價普遍落在 8、9 字頭，倘若消費者有意住進信義區，卻又無法負擔單價動輒百萬的頂級豪宅，不妨也能考慮相對「親民」的吳興街生活圈。

價差第二大的台北市士林區，則是異國風情濃厚的傳統高價區天母，對決北市社子島；據了解，近年天母推案量雖略有下滑，但由於區內擁有美、日僑等國際學校，仍是眾多留洋或海外背景的高資產族首選，加上疫情爆發後，更有不少華僑舉家返鄉躲避疫情，也維繫當地房市動能不墜，目前天母地區的中大坪數豪宅，每坪成交價落在 105~115 萬元間；相形之下社子原先就屬台北市低價區塊，直到近年禁建令解除，房市才稍有活絡，不過因區內仍有缺乏捷運且街廓老舊等硬傷，市場關注度有限，目前僅有零星推案數量，購屋主力也以在地客居多，成交單價約 5 字頭。

至於第三名新竹市，發展軌跡則有別於台北市，受竹科買盤支撐，新竹市區房市買氣穩定，新屋銷售更是供不應求，間接使買盤外溢至周邊區域，位於北區的金雅重劃區與南寮地區，則因地理位置便利，吸引眾多建商購地推案，尤其是金雅重劃區，在公道三新闢道路及大湳雅公園計劃等建設逐漸到位後，當地新案行情已是坐 3 望 4；而發展較為「年輕」的南寮地區，雖然機能尚未到位，但由於土地取得成本低廉，主流 2~3 房含車位的新建案，仍可見到 1 字頭行情，總價約落在 650~950 萬元，加上擁有東西向快速道路連接竹科，相當適合新竹首購族參考。

第四名的新北市新店區，在區內高檔豪宅區買氣拉抬下，價差也高達近 2 倍，尤其是位於新店蛋黃地段的五峰重劃區，在捷運、綠地公園襯托下，鬧中取靜的居住氛圍深受新北市富人鍾愛，目前當地以大坪數豪宅為銷售主力，如「琢青」等指標新案，成交單價均已站穩 7 字頭；同樣位於新店區的安坑則因缺乏建設議題，且距離雙北蛋黃區遠，房價漲幅有限，不過近年受其他高價區的追漲，購屋族轉往蛋白區，加上當地中安快速道路通車及輕軌陸續到位，發展倍受期待。