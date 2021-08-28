〈新股IPO〉特斯拉勁敵Rivian申請IPO 估值約800億美元

亞馬遜 (AMZN-US) 投資的電動皮卡新創公司 Rivian Automotive 周五（27 日）發布聲明表示，已向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公開發行（IPO），分析師推測其估值約 800 億美元。

Rivian 表示，目前尚未確定股票發行規模與價格區間。知情人士表示，Rivian 預計在 11 月 25 日（美國感恩節）前後上市，不過確切上市時間仍將取決於 SEC 的批准進度。

如果 Rivian 以 800 億美元的估值上市，將為美國今年來規模最大的 IPO。Rivian 投資人包括亞馬遜 (AMZN-US)、福特汽車 (F-US) 等，並募集約 105 億美元資金，該公司視為是電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 強勁的兢爭對手之一。

彭博 5 月曾報導，Rivian 與高盛、摩根大通、摩根士丹利洽談 IPO 承銷事宜。Rivian 的機構投資者包括普信集團、貝萊德、「金融巨鱷」索羅斯旗下基金管理公司 Soros Fund Management、富達投信、Coatue、Third Point。

雖然 Rivian 有一票知名投資人與機構支持，但到目前為止仍未交付給客戶一輛電動車，由於新冠疫情導致供應鏈中斷與汽車零組件短缺，該公司在生產上遇到不少阻礙，執行長 R.J. Scaringe 也不得不多次延後新車發表。

即便如此，Rivian 仍有遠大抱負，彭博今年 2 月報導，該公司曾在歐洲尋找生產基地。此外 Rivian 目前正與美國德州沃斯堡當局進行協商，有意在沃斯堡市近郊設立新工廠，投資金額至少 50 億美元。

Rivian 表示，旗下 R1T 電動車準備本月限量生產，目前正在等政府批准便可交車，預計今年 9 月開始交付首批車輛。此外， Rivian 在去年獲得亞馬遜 10 萬輛電動貨車的合約，預計明年底前生產 1 萬輛。

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