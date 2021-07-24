Rivian完成25億美元募資 傳下半年IPO 估值逾500億美元

電動車新創公司 Rivian 周五（23 日）宣布完成 25 億美元募資，由亞馬遜 (AMZN-US)、福特汽車 (F-US) 等領頭。

Rivian 本輪募資由亞馬遜 (AMZN-US)、福特汽車 (F-US)、T. Rowe Price(TROW-US) 、 D1 Capital Partners 領投，該公司迄今總計募集到 105 億美元。

路透先前報導，Rivian 將在今年下半年 IPO 的消息，潛在估值逾 500 億美元。

在完成募資前，Rivian 曾表示要在美國蓋第二間組裝廠，據知情人士透露，該公司的建廠計畫稱為「Project Tera」，也包括電動車用電池生產。

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 在聲明中表示，目前公司正接近汽車生產開端，推動下一階段的成長相當重要。他說：「這筆 25 億美元資金的挹注，不僅能擴大 Rivian 新車生產計畫規模，也能擴大工廠占地面積並推動國際產品問世。」

隨著中國、歐洲與其他國家要求降低碳排放，汽車製造商正競相開發電動車，Rivian 預計推出 R1T 電動皮卡、R1S SUV 以及為亞馬遜提供物流配送車。

Scaringe 上周在致客戶的一封信中表示，因疫情延遲新車推出，原定在 7 月交付的 R1T 延至 9 月，而 R1S SUV 則延至秋季。

去年 11 月 Scaringe 曾向媒體表示，計畫在推出 3 款汽車後，針對中國與歐洲市場推出更小的車型，也可能在當地生產車輛。

參與 Rivian 募資的企業包括 Third Point、Fidelity Management and Research Co.、Dragoneer Investment Group、Coatue。