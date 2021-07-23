亞馬遜出資的電動車新創Rivian再擴一廠 擬生產電池

路透 (Reuters) 周四 (22 日) 引述四位知情人士報導，受到亞馬遜 (AMZN-US) 支持的電動車新創 Rivian 計劃在美國建立第二家組裝廠，該工廠也將生產電池。

Rivian 發言人 Amy Mast 表示，儘管目前還處於發展的初期階段，但 Rivian 正在替美國第二座工廠尋址。知情人士表示，Rivian 的 Tera 建廠專案已吸引美國多州競標，預計落腳地將於幾個月後宣佈，明年初動工。不過，鑒於疫情，時間表仍可能改變。

據提交給州經濟發展官員的文件， Tera 建廠專案包括分階段建設的 50 吉瓦時 (GWh) 電池生產廠，以及一個產品技術中心。儘管文件沒有提到 Rivian ，但消息人士表示，Tera 專案公司便是 Rivian 所提出的。

據文件表示原提案預定於 2021 年春季通知各州，並可能在夏季動土，秋季開始施工。然而，消息人士表示，疫情反撲正使該計畫延後。根據提案，第一座廠房需要大約 2000 英畝的土地。

Rivian 目前擁有一家位於伊利諾伊州的工廠，一般新的汽車組裝廠的成本約超過 10 億美元，電池生產廠的成本至少為 20 億美元。目前 Rivian 的電池由三星 SDI 供貨。

除了亞馬遜，Rivian 也得到福特 (F-US) 和普信集團 (TROW-US) 的支持，該公司即將推出 R1T 皮卡和 R1S SUV，以及亞馬遜的 10 輛貨車訂單，預計貨車訂單將於秋天開始生產。另一位知情人士透露，Rivian 今年晚些時候可能以超過 500 億美元的估值 IPO。

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 去年曾表示，Rivian 計劃將以此三款為標準，設計出較小車型，以瞄準中國和歐洲市場。