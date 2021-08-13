美議員：三星考慮在美國伊利諾州蓋車用電池廠 鄰近Rivian

美國參議員杜賓（Dick Durbin）周四（12 日）透露，南韓三星集團正考慮在美國伊洛諾州中部興建車用電池工廠。

根據當地媒體 Pantagraph 在網路上發布的記者會影片，杜賓說，三星正在討論伊利諾州諾默爾市（Normal）蓋車用電池工廠事宜。

此外，電動車新創公司 Rivian 在諾默爾市有座工廠，該公司曾在 4 月表示，自家車用電池將由三星 SDI 提供。

杜賓在記者會上說：「我們正在爭取三星蓋大型車用電池工廠。三星本周從南韓派來代表團，我們彼此商談過，希望三星的車用電池工廠蓋在 Rivian 的隔壁，不過目前一切尚未定案。」他也說，有了這個車用電池工廠，就能創造數千個職缺。

路透上個月曾報導，三星 SDI 可能在美國蓋車用電池工廠。報導也指出，三星 SDI 持續與 Stellantis 和 Rivian 等電動車製造商洽談，以供應其未來在美國生產的車用電池。

知情人士表示，三星正考慮投資至少 3 兆韓元（約 26.2 億美元）為 Stellantis 生產電池，並投資至少 1 兆韓元為 Rivian 生產電池。

知情人士還透露，三星 SDI 尚未決定是否會與電動車製造商一同在美國設廠，或者單獨設廠。三星 SDI 在南韓、中國、匈牙利都有車用電池工廠，為 BMW、福特 (F-US)、Volvo、福斯等客戶提供電池。

對此消息三星與杜賓辦公室對此並未置評，Rivian 則拒絕評論。

路透日前報導指出，一份城市文件顯示，Rivian 正討論在德州沃斯堡 （Fort Worth）地區投資至少 50 億美元蓋新的電動車廠。杜賓預計 Rivian 將在伊洛諾州擴大業務，增加更多職缺。