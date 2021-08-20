Fed卡普蘭意外「微調」鷹派觀點

週五 (20 日) 達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 意外地語帶保留稱，若經濟增長因 Delta 病毒而大幅放緩，他可能需要「微調」自己的貨幣政策觀點。

卡普蘭是最早開始釋出鷹派評論的 Fed 官員，他曾多次直言 Fed 儘早談論調整量化寬鬆 (QE) 計畫是適當的。上週三他更明確表態，聯準會 (Fed) 應在今年 9 月宣布縮減購債 (Taper) 規模的計畫，並於 10 月開始執行。

不過，卡普蘭的鷹派言論在本週五略有改變。

卡普蘭是最早開始釋出鷹派評論的 Fed 官員 (圖片：AFP)

卡普蘭週五提到，Delta 疫情蔓延得很快，他正在密切關注 Delta 對經濟的任何影響，如果經濟增長大幅放緩，他可能需要「微調」自己的貨幣政策觀點。

他解釋：「到目前為止，Delta 還沒有對外出就餐等消費活動產生實質性影響，但由於擔心感染，它延遲了勞工返工的時間，影響雇主招工的能力，還可能影響到生產產出。

前一日，美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也釋出類似的觀點。

卡什卡里週四稱，Delta 變種病毒對其縮減購債 (Taper) 的決定很重要，因為這將影響到就業市場復甦狀態，至少可能會讓他重新考慮，對何時 Taper 應保持多一點耐心。

週三公布的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，多數與會官員在會議上指出，如果經濟復甦與預期大致上一樣，那麼年內開始放慢購債的步伐可能是合適的。

主席鮑爾將於下週五線上參加傑克森霍爾央行年會 (圖片：AFP)

Forexlive 分析師 Adam Buttont 表示，主席鮑爾和其他 Fed 官員曾明確表示不認為 Delta 病毒將推遲或破壞經濟復甦。

聯準會週四發布聲明稱，主席鮑爾將於下週五 (27 日) 華盛頓時間上午 10 時 (台北時間晚間 10 時) 在傑克森霍爾央行年會上就經濟展望發表談話，屆時可能就 Taper 釋出更多的細節。