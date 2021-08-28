〈美股盤後〉鮑爾首度表態支持今年Taper 標普那指續寫輝煌

週五 (27 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會發表「鴿派」演說後，市場擔憂情緒緩解，美股四大指數齊揚，標普、那指續寫輝煌，為本週第四次創下收盤新高。

美股迎來勝利的一週，三大主指均有不錯的表現，道瓊週漲 0.9%，標普週漲 1.5%，那指週漲達 2.8%。

政經消息方面，週五聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表全球央行年會演說，他首度承認今年可能開始縮減購債 (Taper)，但強調 Fed 升息並非迫在眉睫。同時，他重申，近期高通膨應該是暫時的，將持續關注未來的經濟數據。

數據方面，核心 PCE 物價指數是 Fed 判斷通膨的主要參考指標，7 月美國核心 PCE 指數年增 3.6%，增速符合預期。

地緣政治風險方面，阿富汗首都喀布爾 (Kabul) 的機場週四驚傳爆炸案，美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯齊 (Kenneth McKenzie) 向美國總統拜登表示，喀布爾可能再次發生恐怖攻擊，接下來幾天將是迄今為止最危險的時期。

中國監管消息有增無減，多家外媒引述消息人士報導，中國監管機構計畫提出規則，禁止擁有大量敏感消費者數據的公司在美國 IPO 上市。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.15 億例，死亡數突破 448 萬例。美國累計確診超過 3848 萬例，累計死亡數超過 63.4 萬。印度累計確診超過 3260 萬例，巴西累計確診 2067 萬例。

週五 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 242.68 點，或 0.69%，收 35,455.8 點。

那斯達克上漲 183.69 點，或 1.23%，收 15,129.5 點。

標普 500 指數上漲 39.37 點，或 0.88%，收 4,509.37 點。

費城半導體指數上漲 66.1 點，或 1.96%，收 3,436.4 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和醫療保健板塊下滑，能源、通訊服務和材料領漲。(圖片：finviz)

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主