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鮑爾放鴿Fed鷹聲瞭亮 Taper時程表越來越清晰

鮑爾放鴿Fed鷹聲瞭亮 Taper時程表越來越清晰 (圖片：AFP)
鮑爾放鴿Fed鷹聲瞭亮 Taper時程表越來越清晰 (圖片：AFP)

週五 (27 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾表態支持今年可能開始縮減購債 (Taper)，同時，多位 Fed 官員的鷹派言論，讓 Taper 時程表越來越清晰。

2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 召開，聯準會主席鮑爾週五 (27 日) 發表演說，他謹慎地沒有釋出 Fed 正式宣布縮減購債 (Taper) 的明確時間，但他支持 Taper 可能在今年實施。

鮑爾稱：「FOMC 7 月利率會議上，我和大多數參與者指出，如果經濟發展如預期那樣廣泛，認為今年開始降低資產購買的速度可能是合適的。」

相較鮑爾偏鴿的談話，Fed 多位官員的鷹派言論，讓 Taper 時程表也越來越清晰。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週五受訪時稱，儘管新冠變種病毒可能對經濟造成損害，但他仍然支持「盡早」 Taper，目前 Fed 購債並沒有對經濟發揮多大的作用。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五稱，她支持 Fed 準備在今年開始 Taper、2022 年年中完成。

亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五表示，美國經濟非常接近開始縮減購債所需的重大進展，但很大程度上取決於未來幾個月的情況，特別是就業市場。

波斯提克稱，若就業人數持續增長，那將滿足取得實質性進展的條件。這表明他希望 Fed 等到 11 月的利率會議上再宣布 Taper。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五受訪時提到，Taper 將給市場提供調整的最佳機會，如果 Fed 能盡快減碼購債且循序漸進，將會讓 Fed 在未來處於更有利的位置。

卡普蘭週四表示，他希望 Fed 在 9 月的利率會議上宣布 Taper，然後在 10 月或 11 月開始執行，並將在明年 6 月份結束。

鮑爾演說過後，Pantheon 首席經濟學家 Ian Shepherdson 點評：「簡而言之，Fed 訊號保持不變，在通膨方面已達標，但在就業方面卻沒有，而且 Delta 變種病毒帶來了新的風險，我們仍然認為，預計 11 月將宣布 Taper 是合理的，但如果 Delta 疫情反彈時間比我們預期的還要長，那麼 Taper 很可能會被推遲。」

週五鮑爾的言論很大程度上符合市場預期，促使美股應聲走揚，截稿前，台北時間週六凌晨許，道瓊上漲逾 200 點。十年期美債殖利率跌 3.2 個基點，暫報 1.312%，美元指數短線下滑 0.4%，暫報 92.69，黃金走升 1.23%，暫報每盎司 1,817.50 美元

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