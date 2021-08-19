Fed會議紀要暗示 準備今年開始縮減購債

美國聯準會（Fed）周三（18 日）公布的會議紀要顯示，在通膨目標達成且就業進展接近滿意的狀況下，多數官員達成今年開始縮減購債的共識，儘管仍有少數官員認為明年初開始較為合適。官員並強調，縮減購債與升息並無關聯，在縮減購債前不太可能有升息打算。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 7 月 27 日至 28 日的會議紀錄顯示，縮減購債規模並非升息的前兆。

最新會議紀要寫道：「展望未來，多數與會官員指出，如果經濟的發展如他們預期，那麼今年開始放緩購債腳步是合適的」。

會議紀要也指出，經濟經達到通膨目標，對就業成長的進展「接近感到滿意」，但後者尚未達到升息前必須達到的「實質進一步進展」。此外，「一些」成員傾向在 2022 年初才開始縮減購債規模。

在談到對利率的擔憂時，Fed 官員強調有必要重申「縮減購債的時機與升息之間沒有任何關聯」。官員也一再表示，首先將採取縮減購債規模措施，而在縮減購債完成且資產負債表不再擴大之前，不太可能有升息計畫。

會議紀要公布後，股市一度反彈，但隨後又轉跌，道瓊工業指數下跌逾 150 點。

FOMC 在會議上投票決定將短期利率維持在接近零的水準，同時對經濟成長速度表示樂觀。

儘管有關縮減購債的訊息已提前傳出，但 Fed 確保政策溝通方面仍面臨艱困。市場上有人擔心，即使經濟情勢惡化，Fed 仍可能強力緊縮。

Fed 在會後聲明中傳達經濟整體樂觀的看法，但會議紀要指出一些疑慮。

官員認為，前景「不確定性相當高」，除了新冠變種病毒 Delta ，通膨是另一個挑戰。一些官員指出，先前認為暫時性的「通膨升溫風險」，可能會比預期時間持續更久。

擔心通膨的人士表示，由於近期的高通膨數據比 Fed 預期持續的時間更長，因此縮減購債規模應該相對的較早開始。

然而，會議紀要顯示 Fed 官員在意見上出現重大分歧，有些成員甚至擔心如果確診人數持續上升，可能抑制經濟成長，通膨率可能再次下降。

市場雖然預料 Fed 將很快開始縮減購債規模，但也認為至少在未來一年左右的時間內仍沒有升息計畫。與 Fed 基準利率掛鉤的期貨合約價格顯示，2022 年 11 月升息的機率約為 50%，12 月升息的可能性為 69%。

會議中也討論各種資產類別「估值過高」的情形，部分官員擔心寬鬆政策正在推高物價，威脅金融穩定。