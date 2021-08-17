WSJ：Fed考慮2022年中完全退場

週一 (16 日) 《華爾街日報》報導，若美國經濟繼續復甦，一些聯準會 (Fed) 官員正考慮最快 3 個月內開始減碼購債 (Taper) 計畫，2022 年年中完全退場。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 7 月 27 日至 28 日的利率會議上，Fe 官員討論了兩個重要問題，第一是何時開始減少每月 800 億美元美國公債和 400 億美元房貸擔保證券 (MBS) 的購買量，以及減少購買量的速度有多快？Fed 將於週三公布利率會議紀要，可能會提供減碼購債 (Taper) 的進一步線索。

7 月 FOMC 的聲明提到，Fed 官員認為美國經濟朝著就業和通膨目標取得了「進展」，Fed 主席鮑爾稱，經濟距「實質性進一步進展」尚有距離，關鍵障礙是就業數據報告。

鮑爾明確指出，在 Taper 之前，他希望在未來幾個月看到一些強勁的就業數據。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上月也提到，她希望先觀察 9 月的就業數據，但該數據要到 10 月初的第一個週五才公布，這將把 Taper 計劃的決定時間延到 11 月的 FOMC 會議。

不過，最近聯準會「鷹派」言論越來越多，Taper 時程表也越來越清晰。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 稱，預計 9 月 21 日至 22 日的就業增長將達到足夠的水準，以滿足縮減債券購買的標準。將在今年秋季某時設定一個可能的縮減購債計畫時間，前提是 Delta 變種病毒和其他變種病毒不會大幅放緩勞動力市場，如果強勁的經濟增長持續，Fed 將在明年年中之前完成縮減購債計劃。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 支持縮減購債宜早不宜遲，希望 Taper 從今年 10 月開始，一直持續到明年 6 月。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 希望在 10 月開始 Taper 並在 3 月之前結束該計劃，約每月減少 200 億美元的美債購買量和 100 億美元的房貸擔保證券。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 認為，經濟應該支持今年晚些時候或明年開始 Taper，勞動力市場非常強勁。

美國 Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 稱，如果未來 2 個月非農就業報告均如預期， Fed 可能在 10 月開始 Taper。

摩根士丹利首席經濟學家 Ellen Zentner 近期一份報告中預測，Fed 將從明年 1 月 22 日開始維持每月減少購買 100 億美元公債與 50 億美元 MBS。