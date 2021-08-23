〈美股早盤〉逢低買盤進駐 道瓊漲逾200點、Nvidia股價登新高

美股上週歷經震盪後，逢低買盤進駐，主要指數週一 (23 日) 開盤反彈。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數漲 0.54％，費半漲 1.7%。Nvidia(NVDA-US) 開盤漲逾 3%，股價登上新高。

本週關注焦點在週四 (26 日) 展開的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會，市場將繼續尋找 Fed 啟動縮減購債的最新線索，Fed 7 月會議紀要顯示，多數官員支持年底前啟動每月 1,200 億美元的縮減購債計畫，少數官員認為應等到 2022 年再行動。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 上週五表示，若 Detla 壓力依舊，且對經濟復甦造成傷害，他願意調整先前提出 Fed 應儘早開始縮減購債的觀點。

截稿前，10 年期美債殖利率小幅上升至 1.262％。ING 全球總體經濟主管 Carsten Brzeski 認為，殖利率上揚意味著債市預期 Fed 將繼續實施寬鬆的貨幣政策。

美元 6 日以來首度下跌，支撐油價結束連日跌勢，布蘭特原油和 WTI 原油期貨開盤均漲逾 3％，雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 和斯倫貝謝 (SLB-US) 等石油板塊走揚。

個股消息面，在加州高等法院裁定第 22 號提案公投違憲後，Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 和 Doordash(DASH-US) 分別跌 2.3％、3.5％和 3.7％，法院認為第 22 號提案影響共享經濟模式下的工人權益。

通用汽車 (GM-US) 開盤跌 1.8％，該公司以高壓電池組起火風險為由，耗資 10 億美元擴大召回其下雪佛蘭 (Chevrolet)Bolt 電動車。

其他資產面，比特幣自 5 月以來首度突破 50,000 美元大關，截稿前報 50,252 美元，帶動區塊鏈概念股反彈。

稍後 IHS Markit 將公布美國 8 月製造業和服務業採購經理人指數 (PMI)。

截至台北時間週一 (23 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 217.29 點或 0.62%，暫報 35337.37 點

那斯達克綜合指數上漲 77.05 點或 0.52%，暫報 14791.71 點

標普 500 指數上漲 23.87 點或 0.54%，暫報 4465.54 點

費半上漲 56.39 點或 1.73%，暫報 3312.89 點

台積電 ADR 上漲 1.66% 至每股 109.92 美元

十年期美債殖利率下滑至 1.258%

紐約輕原油上漲 4.15％ 至每桶 64.72 美元

布蘭特原油上漲 3.93% 至每桶 67.74 美元

黃金上漲 1.32% 至每盎司 1807.50 美元

美元指數下跌 0.36% 至 93.17

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.57％，至 216.01 美元。

《華爾街日報》報導稱，有消息人士指波音擬參與投資 Virgin Orbit 的 SPAC 合併上市案，後者計畫和特殊目的收購公司 extGen Acquisition 合併。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 3.％，至 50.17 美元；BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 6.49％，至 371.31 美元。

繼去年底獲得緊急使用授權 (EUA) 後，兩家製藥商研發的新冠疫苗週一獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 正式批准，成為第一個獲得 FDA 正式核准的新冠疫苗。

Trillium Therapeutics(TRIL-US) 早盤上漲 190.89％，至 17.12 美元。

輝瑞宣布以每股 18.5 美元、總價 22.6 億美元現金收購癌症藥物研發公司 Trillium Therapeutics 剩餘流通股份，較後者上週五收盤價溢價 203%。輝瑞去年 9 月以每股 10.88 美元價格，斥資 2500 萬美元買入近 230 萬股 Trillium 股份。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 公布美國 8 月 Markit 製造業 PMI，預期 63.0，前值 63.4

台北時間 21:45 公布美國 8 月 Markit 服務業 PMI，預期 59.2，前值 59.9

台北時間 21:45 公布美國 8 月 Markit 綜合 PMI，前值 59.9

台北時間 22:00 公布美國 7 月成屋銷售年化總數，預期 584 萬戶，前值 586 萬戶

台北時間 22:00 公布美國 7 月成屋銷售年化月增率，預期 - 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 指出，上週引發市場情緒轉變的一部份原因在於對全球經濟增長放緩、病毒感染率上升以及疫苗持久力的擔憂加劇，且中國監管風暴，尤其是針對科技和奢持品產業的打擊，也打壓投資人情緒。

St. Gotthard Fund Management 資訊長 Daniel Egger 認為，本週的傑克森霍爾全球央行年會不會釋出太多重大訊息，而是向市場表態，政策路徑將在更長時間內維持較低水平。

Yardeni Research 總裁兼投資長 Ed Yardeni 表示，市場觀點在於，鑑於經濟狀況良好，Fed 正在認真朝向縮減購債的方向前進，然而無論從什麼角度來看，結果都可能是企業獲利和經濟增長放緩，且可能壓低債券殖利率，並導致石油類股疲軟。