鐵礦砂、銅、油和農作物重挫 大宗商品恐陷疫情以來最大單月跌幅

Delta 變異株讓經濟成長籠罩陰霾，加上投資人擔心聯準會 (Fed) 退場造成的「削減恐慌」(taper tantrum) 再現，從鐵礦砂、銅、原油到農作物周四 (19 日) 都下跌，大宗商品 8 月迄今累計下跌近 5%，可能交出疫情爆發一年多以來最差單月表現。

銅價跌到 4 月迄今低點，本周可能是兩個月來最差表現。金價下滑、國際油價觸及 5 月以來低點，追蹤 23 種原物料期貨的彭博大宗商品現貨指數下跌 1.69%，8 月以來共下跌將近 5%。

彭博大宗商品現貨指數 2020 年迄今月線走勢。來源: Bloomberg

道明證券大宗商品策略師 Bart Melek 說，Fed 即將縮減購債，代表將從市場移走一些流動性，也打壓投資人繼續追逐「通貨再膨脹」交易的動機，「需求減弱，流動性降低，市場認為或許應該先獲利了結。」

金屬跌幅尤其明顯，市場擔心最大買家中國的成長前景。近來 Delta 變異株快速擴散，已導致從中國到美國的經濟數據都不如市場預期，令人擔憂全球經濟復甦停下腳步。

銅期貨周四在倫敦金屬交易所 (LME) 跌破每公噸 9,000 美元，錫一度暴跌 11%，鋼鐵原料鐵礦砂重挫大跌 12% 之後反彈。貴金屬如鈀金、白金也下挫。

必和必拓 (BHP Group)、力拓 (Rio Tinto)、嘉能可 (Glencore)、Antofagasta 等礦業巨頭的股價下跌 2%。

油價連六日下挫，是去年 2 月以來最長連跌紀錄，西德州油價約報每桶 64 美元。

農作物普遍下滑，包括棉花、粗糖、咖啡期貨都從最近的多年高點回落，反映美元走強的影響，以及美國部分地區的玉米和黃豆收成好轉。

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