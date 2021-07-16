木材價格跌勢未見底 專家：大宗商品價格低迷的序幕

大宗商品市場今年來炙手可熱，但經濟周期研究所聯合創始人 Lakshman Achuthan 表示，受工業成長周期影響，這股漲勢似乎正在逆轉，大宗商品低迷走勢才剛開始。

Achuthan 舉木材為例，他表示木材在該領域已出現最令人瞠目結舌的變化，在五月時價格一度漲逾 90%，但隨後情勢逆轉，今年來已下跌近 30%。他認為，這只是大宗商品整體低迷的開始，且一切都歸因於周期，而周期意味著下跌。

木材價格經歷今年初的大漲後，便一路下跌。(圖片：Talkmarkets)

Achuthan 表示：「全球工業成長周期，包括木材在內的工業大宗商品價格與周期密切相關。」他也說，儘管木材仍為投資人青睞的大宗商品，但隨著全球工業成長的周期性下滑，情況也將出現相反的變化。

Achuthan 指出，隨著經濟逐漸從新冠疫情中復甦，木材需求在經歷去年底與今年初的強勁反彈後，價格開始走低。工業大量需求抬高自然資源的價格，包括銅、木材與石油。

他說：「今年初前幾個月，大宗商品價格上漲約 150 個百分點，但隨後在 3 月，我們的研究顯示，全球工業成長出現下滑的轉折。」

Achuthan 表示，投資人應該將這一指標視為早期預警訊號，他預估原料價格在供應鏈上游的下跌，最終將波及至全球的製造業採購經理人指數（PMI），甚至可能反映在衡量通膨的生產者物價指數（PPI）上。

5 月份的 PPI 比去年同期上漲 7.3%，寫下歷史新高，加深大眾對通膨失控的擔憂。不過 Achuthan 提供的最新數據顯示，高通膨現象只是暫時的現象。