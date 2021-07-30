凱投宏觀：上漲因素已經消失 大宗商品將全面自高點回落

凱投宏觀 (Capital Economics) 表示，今年上半年主導大宗商品價格上漲的許多因素已經消失，預計大宗商品價格將由高峰全面下跌。

凱投宏觀周四 (29 日) 發布報告表示，在開年表現強勁之後，幾乎所有的大宗商品都已經暫停上漲。原油是一個例外，但即使如此，它離下跌也已經不遠了。

這家機構的大宗商品經濟學家認為，隨著石油供應增加，超過疫情前的水準，油價在年底前就將開始回落。他們預測，明年布蘭特原油將下滑至 60-70 美元。

報告指出，第 3 季將是油價最高的一季，此後隨著解封帶來的提振效用開始消退，石油需求增長將放緩。

凱投宏觀尤其看跌工業金屬，認為中國經濟增長放緩，是價格下跌的最大動力。

凱投宏觀預計，到明年年底鋁價將跌至每公噸 1800 美元，銅價將跌至 7500 美元，鐵礦砂價格將下跌至 120 美元，鉛將跌至 1800 美元，鎳價將跌至 15000 美元。

貴金屬價格也將出現回落。凱投宏觀預測年底金價將報 1750 美元，白銀報 23.50 美元，鉑金報 1000 美元。

他們唯一看好的貴金屬是鈀，預計年底收在 3000 美元。

報告認為，未來幾年農產品價格也將面臨壓力，主要驅動力來自供應的大幅增加。報告預計，到 2022 年底，木材價格將為每 1000 桶英尺 550 美元，棉花每磅 85 美元，玉米每蒲式耳 450 美元，黃豆每蒲式耳 1000 美元。