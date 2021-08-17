第二家公股銀加入 兆豐銀將採赤道原則授信

兆豐金控 (2886-TW) 子公司兆豐銀今 (17) 日宣布，簽署加入赤道原則協會，成為全球第 119 家會員銀行，也是國內第二家簽署導入的公股銀行，未來銀行將採用赤道原則標準審核授信案件，透過金融影響力推動企業履行環境保護與社會責任。

兆豐銀表示，赤道原則為國際金融機構自願性對環境、社會風險進行辨識與評估的風險管理架構，未來適用赤道原則之高風險融資案件，皆須經第三方機構進行環境、社會風險評估，並提出相關改善計畫，由銀行進行後續監測控管，確保資金並非使用於對環境、社會具重大潛在風險或負面衝擊專案。

兆豐銀指出，面對氣候變遷風險衝擊，世界各國的企業都必須正視營運層面將受到的挑戰，金融業更須成為產業轉型之助力，金管會也已透過「綠色金融 2.0」政策，促進整體社會邁向永續發展。

兆豐銀行強調，簽署加入赤道原則協會是銀行邁向永續發展之重要里程碑，未來將赤道原則納入授信審查流程，鼓勵企業進行環境保護與社會回饋，實踐長期穩健經營之目標。

兆豐銀行曾於 2020 年 4 月成為 TCFD 氣候相關財務揭露建議架構簽署者，也參與 CDP 原碳揭露專案，獲「管理」等級肯定；同時深耕永續金融領域，發行綠色債券以支應綠能相關業務，並入選台灣永續指數等國內 ESG 相關指數。