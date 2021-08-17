華碩攻電動車商機 攜手華城電能建置AI車牌辨識充電站

品牌大廠華碩 (2357-TW) 看好電動車產業發展，今 (17) 日宣布攜手華城 (1519-TW) 旗下華城電能，在台北市內湖建置全台灣首座兼具 CCS1、CHAdeMO 雙充電介面的 DC 直流快充設備，並導入旗下邊緣運算單板電腦、Edge AI 識別方案，打造 AI 車牌辨識充電站。

華碩表示，過往車牌辨識、充電系統並無連動，因此當車主離場時，需到不同地方繳納充電與停車費，但華碩這次透過旗下 IoT ALPR Edge AI 開發套件，搭配單板電腦、雲端架構軟體，建立機器學習技術，提升檢測、辨識效能，可望解決車主使用痛點。

華碩進一步指出，新推出的終端解決方案，除可應用在電動汽車充電站外，也適合門禁控制、數位看板系統，透過 AICC 管理平台，也可即時掌握設備狀態，也看好隨著非特斯拉 (TSLA-US) 陣營推出更多電動車款，車牌辨識充電站需求成長空間大。

華碩近年除既有個人電腦事業外，積極布局 AIoT、電動車市場商機，除這次攜手華成電能建置充電站外，也已投資三輪物流電動車新創蓋亞汽車，取得約 35% 股權，發展電動車等多元事業版圖。

華城電能則是華城電機旗下電動車充電設備及事業版圖，旗下主要有 DC 直流充電服務品牌 EVALUE，因應事業發展所需，今年才將相關事業部門分割成立華城電能。