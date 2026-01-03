鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-03 13:19

公股銀在信用卡數位服務上邁大步，兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行自 115 年起推出全新「優惠自由選平台」，帶動卡友「自主選」風潮，持卡人只要擁有兆豐「宇宙明星 BT21 信用卡」或「Mega One 信用卡」，並於前月刷滿 10,000 元，當月即可在該平台選擇喜愛的通路，享有額外加碼 1% 的現金回饋，疊加回饋最高可達 5.5%，並提供摺疊購物車與 500 元刷卡金作為首刷禮。

公股銀點數「馬」上開打！兆豐祭「自由選」平台回饋疊加5.5%有感升級。（圖: 兆豐提供）

兆豐銀行認為，銀行經營不應僅依賴短期優惠吸引路過客，如何透過彈性機制提升既有客戶的黏著度才是長遠之計。因此，該平台主要服務兆豐卡的主力客群，精選五大熱門通路供卡友自行登錄加碼，包含日韓實體店、線上影音、加油充電站、台灣 Pay 與悠遊付，以及主要旅遊購票平台。凡是設定電子帳單與帳戶自動扣繳的卡友，前月消費達門檻後，每月加碼回饋上限為 200 元，讓消費者能根據當月預定的消費重點，自行決定回饋的加成方向。

在具體回饋組合上，被譽為行動支付神卡的「宇宙明星 BT21 信用卡」表現最為亮眼。該卡原本在行動支付即享有最高 4.5% 回饋，若卡友透過新平台選擇「台灣 Pay」類別，回饋率將直接躍升至 5.5%。這對於經常使用掃碼支付的通勤族與小資族而言，無疑是極具吸引力的疊加選擇。此外，新戶在辦卡 30 天內刷滿 3,888 元，還能獲得具備實用性的聯名摺疊購物車，進一步強化品牌與生活儀式感的連結。

另一張主打保費與海外消費的「Mega One 信用卡」，則在旅遊愛好者間引起討論。該卡本身提供保費 12 期 0 利率及滿萬送百回饋，國外消費基礎回饋為 3%。若卡友在平台選擇「日韓實體店」進行加碼，前往日韓旅遊時的總回饋可達 4%。兆豐銀行強調，未來將持續觀察市場脈動，靈活調整加碼通路的內容，確保每一筆刷卡都能讓民眾感到實質的回饋與驚喜，透過自主加碼機制創造與民生緊密相扣的金融生態圈。

公股銀行信用卡「疊加」或「通路自選」優惠比較

銀行名稱 信用卡產品 主要疊加回饋機制 指定通路最高回饋 適用門檻與限制 兆豐銀 BT21 / Mega One 優惠自由選平台：前月滿額後次月登錄自選通路加碼 1% 5.5% (BT21 綁台灣 Pay) 前月需消費滿 10,000 元，加碼上限 200 元 一銀 iLEO 信用卡 基礎 0.5% + 數存扣繳 0.5% + 指定行動支付 / 網購加碼 13% (新戶指定通路加碼) 需綁定 iLEO 數位帳戶扣繳，新戶加碼有期限 華南銀 SnY 信用卡 數位帳戶連結 + 帳單消費門檻 (如 5,000 元) 5% (網購 / 指定行動支付) 單筆需滿 100 元，需綁定華銀支付或電子帳單 彰銀 My 樂現金回饋卡 6 大通路基礎加碼 + 數位帳戶加碼 + 行動支付疊加 6% (國內指定 / 行動支付) 需達成數位存款帳戶餘額門檻或自動扣繳任務 合庫銀 卡娜赫拉聯名卡 基礎回饋 + 指定行動支付 / 網購加碼 11% (指定通路疊加) 需有基本消費門檻，加碼回饋有每月上限 臺企銀 e 企卡 數位帳戶綁定 + 指定行動支付加碼 8% (行動支付 / 網購) 需綁定臺企銀數位帳戶，達指定消費門檻，每月上限 200 元

從六家公股銀行的信用卡優惠策略來看，第一銀行 iLEO 卡在新戶指定通路加碼下，回饋率最高可達 13%，但需綁定數位帳戶且有期限限制；兆豐銀行 BT21 卡則主打「彈性選擇」與「疊加回饋」，在行動支付族群中具吸引力，最高 5.5% 並搭配生活感強的首刷禮；臺企銀 e 企卡則以 8% 的行動支付與網購回饋搶攻數位消費市場，適合習慣綁定帳戶的客群；合庫卡娜赫拉聯名卡與彰銀 My 樂卡則偏向多通路疊加，回饋率分別達 11% 與 6%，適合多元消費族群；華南 SnY 卡則以穩定的 5% 網購回饋吸引電商愛好者。