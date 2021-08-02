銀行授信導入ESG概念 一銀、友達500億元連結永續聯貸簽約

越來越多的銀行授信導入 ESG(環境、社會、公司治理) 概念，一銀宣布，與面板大廠友達 (2409-TW)、聯合再生能源 (3576-TW) 簽署連結永續發展貸款，其中友達聯貸授信金額就高達 500 億元。

友達的 500 億元連結永續發展貸款，是由一銀與台銀共同統籌主辦，是國內面板聯貸案首宗導入連結道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index；DJSI) 機制，也創下為台灣面板業首例、全亞洲最大金額之永續指數連結聯貸案。

管理銀行將根據友達光電在「環境 (Environmental)」、「社會 (Social)」、「企業治理及經濟 (Governance & Economic)」及「總評分 (Total Sustainability Score)」等 4 大面向的表現，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成 ESG 目標。

另外，一銀也與國內太陽能模組及系統大廠聯合再生能源完成 60 億元聯貸案，是國內太陽能產業首宗「永續發展連結貸款」聯貸案，銀行每年透過檢視企業戶之「企業社會責任報告書」，引導企業戶積極提升或改善「節電度數」、「產生潔淨電力」或「減少碳排放量」等指標，並給予利率減碼，該案已於 7 月 13 日簽約，目前正在進行分銷募集作業。

一銀表示，目前正積極洽談及辦理多個聯貸與自貸案，橫跨造紙業、電子業、航運業及製造業等，累計金額可望逾 200 億元，期望透過企金放款量能，將 ESG 落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標。