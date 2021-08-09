財報佳未帶動股價揚升 專家憂利多出盡

儘管目前美國物價持續上升，通膨的壓力仍在、貨幣刺激政策可能縮減以及疫情感染率上升，但投資關注的焦點一直是企業優於預期的財報。

一些專家警告，儘管標普 500 指數中大多數的企業財報都超出了華爾街預期，但股價卻出現利多不漲的情況，美股後續漲勢是否能夠持續成為了市場的隱憂。

美國銀行股票策略師 Jill Carey Hall 在接受採訪時表示，從近期財報來看，許多企業的好消息已被消化。財報優於預期的企業，股價表現可能沒有想像中的出色。

根據彭博彙編的數據，標準普爾 500 指數中有高達 85% 的企業第二季財報超出預期，但是平均而言，他們的股價在財報後的第二日僅上漲了 0.2%，和第一季出現類似的趨勢，當時的平均股價下跌 0.1%。

此外，科技股在財報公布後的表現尤為疲軟，數據顯示，迄今為止已經公佈財報的科技股中，有高達 94% 的公司財報超越原先預期，但是這些公司隔日股價卻平均下跌 0.6%。

彭博資訊首席股票策略師 Gina Martin Adams 表示：「當估值持續飆高的情況下，獲利確實也需要提高。但是即便是許多科技公司的收入確實增加了，但有部分企業的前景預測其實並不是太樂觀，就像是蘋果的前景預測，該公司未來的營收成長恐將放緩。」

花旗首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 預估，到今年年底，標普 500 指數就會從目前水準回調 10%，並且可能最快於 9 月開始下墜。他指出，市場具有一定的波動性，有 4 項因素可能在 9 月份對股市帶來影響，其中包含企業稅的上調、成本壓力侵蝕利潤率、美聯準會縮減貨幣政策以及更持久的通膨。

美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 先前也警告，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正。