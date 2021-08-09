美股榮景將盡？華爾街大佬們看法兩極

美國勞動部上周五 (6 日) 公布非農就業人口意外增加 94.3 萬人，創下一年來新高，失業率也降至 5.4%，雙雙優於預期，帶動道瓊、標普齊刷新高。儘管如此，華爾街大佬們對美股未來走勢，看法仍兩極化。

「悲觀派」的美銀首席分析師 Jill Carey Hall 警告，她已經看到了美股賣出訊號，預估標普 500 指數今年內將跌至 3800 點，跌幅空間達 14%，而價值股是投資優選。

Carey Hall 表示，目前標普 500 指數本益比非常高，美銀追蹤的情緒指標也越來越看多，但華爾街股市樂觀情緒非常接近拋售訊號；且近期財報周企業的表現也表明，很多利多消息已經被反映，因為財報優於預期的公司，股價表現並未特別出色，上次同樣的情景出現在 2000 年 3 月，當年標普 500 指數下跌 10%。

花旗銀行也偏向「悲觀」，其首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 預估，到今年年底，標普 500 指數就會從目前水準回調 10%，並且可能最快於 9 開始下墜。

Levkovich 表示，市場具有一定的波動性，有 4 項因素可能在 9 月份對股市帶來影響，包含企業稅的上調、成本壓力侵蝕利潤率、美聯準會縮減貨幣政策以及更持久的通膨。

「樂觀派」的高盛分析師 David J. Kostin 則將今年底標普 500 指數目標價提高到 4700 點，較 7 月預估值增加 400 點，意味著今年下半年報酬率上看 7%。

Kostin 解釋，上調標普 500 指數目標價主因是成分股獲利表現優於預期，且目前利率水準處於低檔。預計隨著高獲利科技股占比提高，獲利成長更加強勁，稅前淨利率也將擴大。

摩根大通 (小摩) 也樂觀看待美股，將標普 500 今年底目標價從 4400 點上修至 4600 點，看好該指數有強勁的獲利和股利支撐。小摩美國股票策略師團隊認為，市場還沒完全反映經濟重啟的利多，堅信當前的復甦仍處於早期，近來市場擔憂經濟成長放緩是「過早且過度」。