花旗策略師：美股恐在年底出現10%的回調

儘管疫情持續，美股仍持續攀高，市場關心這樣的榮景將持續到何時。對此，花旗首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 預估，到今年年底，標普 500 指數就會從目前水準回調 10%，並且可能最快於 9 月開始下墜。

Levkovich 表示，目前市場幾乎可以明顯感覺到每下跌 1% 就是一個買入機會，但是他對於這樣的說法並不相信。他指出，基金經理們普遍認為獲利成長的速度將會下降，但大部分關心的是目前仍有上行的空間以及業績相較同行下跌的問題，多過於對股市出現兩位數下跌的擔憂，他們也更偏好調升投資組合中優質股占比。

Levkovich 預測，標準普爾 500 指數到年底將落至 4000 點，意味著市場恐將從目前水準下跌 10%。他指出，市場具有一定的波動性，有 4 項因素可能在 9 月份對股市帶來影響，其中包含企業稅的上調、成本壓力侵蝕利潤率、美聯準會縮減貨幣政策以及更持久的通膨。

美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 先前也警告，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正。

Hooper 在接受採訪時表示：「我們正處在一個不穩定的時期，因為我們已經很長時間沒有見到股市出現任何重大拋售。此外，我們也觀察美聯準會可能轉向一個非常不同的位置。當市場很大程度上由美聯準會所驅動時，風險是存在的。」

不過，儘管如此，Hooper 仍然看多整體股市，並計劃逢低買進，她認為經濟復甦強勁將會為股市帶來支撐。