霍華馬克斯：美股偏高經濟卻剛復甦 泡沫已經顯露

橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 的聯席董事長霍華馬克斯 (Howard Marks) 在接受採訪時表示，如今每一個市場都已經顯露出泡沫。

馬克斯在接受採訪時表示：「美股已經偏高，標準普爾 500 指數來到了 4,400 點，是去年 3 月份 2,200 點的兩倍多。物價很高，房地產也回溫。部分產業表現強勁，例如基礎設施、房地產、配送中心等。我們卻處於一個史上最低報酬的情景。」

馬克斯指出，通常股市和經濟周期會相互呼應，也就是股市創高反應出經濟高點，反之亦然。但是如今，美股創下新高，但當前仍處於經濟復甦初期。「這很不尋常。你可以說這很糟糕，因為復甦才剛剛開始，股市卻已經很高了。」馬克斯說道。

馬克斯建議，美聯準會 (Fed) 應該不要再干預市場，並在一定程度上撤回經濟刺激政策，以便利率能夠回復市場機制。

著名大空頭 Michael Burry 也曾表示，美股現在正處在「歷史上最大的泡沫當中」。Burry 在推特上表示：「人們總是會問我現在市場上發生了什麼，這很簡單，股市正處在有史以來最大的投機泡沫當中，規模達到兩個數量級。」

Burry 指出，投資者目前太過貪婪，瘋狂投機，承擔太多風險，並追逐不切實際的回報。

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 在先前也警告表示，圍繞熱門股票的炒作、散戶投資熱潮，以及 SPAC 借殼上市公司數量大增，都表明了美股泡沫正愈來愈大。如果買入了泡沫股票，投資者可能永遠都不會賺到錢。