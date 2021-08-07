多空交戰 美股能不能投？

看到美國股市再創新高，很多人不禁納悶美國股市到底還能不能進場。而正反兩方又有各自看似合理的看多與看空理由，從聯準會將縮減購債、美國疫情捲土重來、通膨快要失控，到美國將通過新一輪財政刺激政策，美國股市該買還是該賣？

1. 疑似利空：縮減購債、疫情捲土重來、通膨失控

資料來源：聯準會，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

聯準會將縮減購債、疫情捲土重來、美國通貨膨脹率會失控，是三個最主要看壞美國股市的理由。聯準會目前每個月買進 800 億美元公債與 400 億美元的 MBS，如果減少購買規模，等同減少向市場注資，流動性可能不再充裕並傷害股市。但真相真的如此嗎？上圖為近一年聯準會資產負債表主要項目的規模變化，聯準會持有的美國公債與 MBS 分別增加 9,702 億美元與 4,514 億美元。而這龐大的金額只有少量反應在流通貨幣與存款上（存款機構與財政部），大部分都透過附賣回交易的方式回流到聯準會手中。因此，就算聯準會減少每月購債金額，也只是降低未來附賣回交易的成長幅度而已，並不會影響美元的流動性。

疫情與通膨也是常在報章雜誌上看到的美股負面因素。美國目前疫情熱點多集中在疫苗施打率較低的州，疫苗施打仍有助於控制疫情（完整分析可參考 8 月資產配置月報）。且從更早就爆發新一輪疫情的英國來看，儘管新增感染人數逼近先前高峰，但新增死亡人數卻變化不大，且新增感染人數也開始下降，變種病毒沒想像中可怕。我們對通膨看法維持不變（6 月資產配置月報），美國通貨膨脹率上升壓力將於第四季開始舒緩，美國通膨失控機率不高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 利多：經濟擴張剛開始、新財政刺激

資料來源：NBER，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國經濟剛走出衰退與新的財政刺激政策，是看好美國股市的主要理由。從二次世界大戰結束以來，美國經濟平均擴張 64 個月，且隨著聯準會政策工具的增加，平均擴張期越來越長。美國經濟於去年 4 月觸底，此輪經濟擴張才剛開始，現在不是下車的好時機。且美國參議院已經就基礎建設法案取得初步共識，預計可於第三季完成立法；另一規模更大的家庭法案則可能於今年第四季透過預算和解程序闖關成功。兩個法案預估合計規模為 3 兆至 3.5 兆美元，如此龐大的財政刺激政策可望延長美國經濟擴張期，有利美國股市表現。

3. 永遠都有好壞消息，買進並持有更合理

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/8/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處高度敏感交易與中度敏感交易分別為，當月底恐慌指數超過 20 或 30 時，便全數賣出並等待一個月，等恐慌指數回落至 20 或 30 以下時再度買進。

無論何時，股市一定參雜著利多與利空消息，而這些短期雜音都會為股市帶來波動。假設一看到風吹草動就賣出持股，確實有可能避開潛在大跌，但也可能錯失驚人漲幅。從 1990 年以來，假設每個月底檢視市場變化，當恐慌指數超過 20 就賣出美國股票，等到回到 20 以下再買進，截至 7 月底的累積報酬率為 316%；若是容忍範圍提高至 30，累積報酬率可提高至 788%。兩者都遠遠落後於單純買進並持有的 1,236%，隨著市場波動與情緒變化隨意調整持股，並不會帶來更好的報酬。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

壞消息才是投資的好朋友，美股拉回就是買點

如果市場沒有壞消息，等同沒有人看到任何危險，這時股價很容易處於過高的位置。壞消息有助股價下跌並提供更好的買進機會，若美國股市受到縮減購債、疫情失控或通膨升高等因素而大跌，反而是好的進場時機，美國股市拉回就是買點。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德美國靈活股票基金 A2

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

>> 摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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