遠景AESC在日本興建當地最大規模電動車用電池工廠

《日本經濟新聞》4 日 (週三) 報導，源自中國的電動車用電池廠商、日本遠景 AESC(Envision AESC Japan) 宣布投資 500 億日圓，要在日本茨城縣興建全新電池工廠，預定 10 月動工、 2024 年投產，電池將供應給日產 (7201-JP) 等汽車製造商。

日本遠景 AESC 的全新電池工廠將設在日本茨城縣內的茨城中央工業園區，廠區面積達 36 萬平方公尺，初期產量可供 7 萬輛的電動車使用，規模是日本最大，未來的產能將提高到 可滿足 20 萬輛車使用。這項工程將可從茨城縣政府獲得 20 億日圓補助，由日本遠景 AESC 負責興建。

未來該公司也計畫另外投入 500 億日圓，讓電池產能提高到 3 倍，但還沒有明確的時間表。其產能將達到日本現有的工廠的 7 倍之多。新工廠將僱用 400 名員工，未來會增至 1000 名。

日本遠景 AESC 社長松本昌一在 4 日上午的記者會上表示，在茨城縣宣布興建日本最大規模的電池工廠別具重大意義。日本遠景 AESC 主要客戶的日產汽車 (7201-JP) 也受邀出席當天記者會，日產汽車營運長 Ashwani Gupta 表示，對於朝向碳中和目標發展的日產而言，在母國市場投入電動車產品相當重要，而且擴大電動車產品線也讓他們對新工廠充滿期待。

日本遠景 AESC 是遠景 AESC 的旗下企業，負責日本電池工廠的相關業務。而遠景 AESC 則是由中國遠景集團出資 80%，日產汽車出資 20%。

遠景 AESC 在中國、美國、英國、日本都設有工廠，在 2020 年的全球電動車用電池市場，如果以電池容量來看、遠景 AESC 的市占率排名第七。

日本遠景 AESC 的全新電池工廠在落成之後，生產能力將超越目前坐落在日本神奈川縣座間市的電池工廠 (可供 3 萬輛車使用)，也是該公司在日本國內的第二座電池工廠。

目前日本遠景 AESC 有 9 成的電池是供應給日產汽車，未來新工廠在落成之後也會把電池供應給日產負責生產電動車的栃木工廠，不過也計畫把電池產品供應給其他的汽車製造商。