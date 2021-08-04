軟銀悄悄砸50億美元買股 傳已成羅氏藥廠大股東

軟銀近來似乎鍾情生技產業，彭博引述知情人士說法報導，日本軟銀集團先後悄悄買進羅氏藥廠 (Roche) 約 50 億美元持股，目前已經躍居羅氏的大股東，主要相中該公司利用數據開發藥品的策略。

由於家用新冠病毒抗原檢測組熱賣，羅氏近期業績大好。該公司診斷部門在疫情爆發後很快找到商機，但製藥部門欲振乏力，因為癌症藥面臨的競爭日益白熱化。

總部位於瑞士巴塞爾的羅氏，過去 12 個月來股價上漲 8.8%，仍落後 MSCI 全球製藥、生技和生命科學指數同期的 14.7% 漲幅。

羅氏藥廠採取雙重股權結構 (dual-class share structure)，分為有表決權和無表決權的股票。創辦人家族手握 50.1% 有表決權的股票，競爭對手諾華藥廠 (Novartis) 持有三分之一。目前不清楚軟銀持有哪種性質的股權。

一名消息人士說，軟銀看好羅氏的基因科技 (Genetech)，認為這個力求透過數據尋找和開發新藥的部門，估值被外界大幅低估。

羅氏去年延攬運算和系統生物學家 Aviv Regev 帶領基因科技研究部門，他原本是哈佛大學旗下博德研究所的核心成員。

羅氏正在一款開發新冠病毒新藥，以及一項阿茲海默症療法。美國今年 6 月批准百健 (Biogen) 的阿茲海默症用藥，讓羅氏的研發努力前景一片光明。

軟銀似乎格外鍾情生技和醫療產業，陸續投資太平洋生物科學公司 (Pacific Biosciences)、AbCellera 生物公司和 Sana 生技公司。

彭博 2 月曾報導，軟銀計劃斥資數十億美元投資上市生技公司，主要透過旗下 SB Northstar 資產管理公司進行。

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