特斯拉AI日將登場！四利多加持 股價大漲4.7%   

特斯拉 (TSLA-US)股價周四 (29 日) 大漲 4.7%，巴隆周刊 (Barron’s) 歸納利多有四，包括 8 月 19 日將舉辦「人工智慧日」(AI Day)展示自動駕駛技術，美國參議院基礎建設法案傳出即將通過的好消息，加上投資人給予財報遲來的掌聲，及福特汽車激勵同業股價上漲，都帶動漲勢。

特斯拉執行長馬斯克周三 (29 日) 向推特 5860 萬名追蹤者宣布，將在 8 月 19 日舉辦 AI Day，展示自駕技術。這個活動和 9 月舉辦的電池日類似，特斯拉希望透過 8 月這場大型活動，說服更多投資人相信特斯拉是自駕技術的領先者。

取自馬斯克推特

第二個原因是參議院的基建法案有望在周末通過。該法案雖然不包含電動汽車採購獎勵措施，但將撥款給州市政府，以投資充電設施。

第三是投資人對財報遲來的正面回應。特斯拉日前公布第 2 季財報遠勝市場預期，營業利益和淨利都創新高，但隔天股價卻下跌 2%，電動車類股也一片慘綠。

巴隆指出，當天股價下挫主因不在財報，而是因為中概股賣壓沉重，當天除了電動車，許多類股也都下挫。

第四是福特汽車亮麗的財報，讓車廠股價大漲。福特汽車 (F-US) 周三公布第 2 季小幅獲利，讓原本預期虧損的分析師感到驚喜，也反映福特克服晶片荒問題，福特收盤大漲 3.75%。

特斯拉周四大漲 4.69% 至每股 677.35 美元，年初以來跌幅縮小到 4%。不過和 1 月的 52 周高點 900.40 美元相比，仍下跌 25%。