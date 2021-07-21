佛心公司！馬斯克：特斯拉今年將開放充電樁給其他廠牌

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二 (20 日) 在推特上表示，特斯拉考慮在今年晚些時候向其他電動車廠開放所有充電站，未來將進一步開放全球的充電網絡。

除了領先群雄的電動車銷量外，特斯拉還擁有全球超過 2.5 萬座快速充電樁，使其具備良好競爭優勢，不過，同時間其他汽車製造商正急於開發電動車、結盟合作或投資充電樁新創以進入市場。

馬斯克表示：「我們將在今年晚些時候向其他電動車業者開放我們的充電樁網絡，隨著時間推移，充電網將開放給全球其他電動車業者。」

不過，馬斯克並未表明將在何處、開放其他電動車業者使用，或哪些品牌與型號將相容特斯拉的充電樁。特斯拉充電樁用戶收費方式以分鐘計費為主，或根據當地法律按每千瓦時收取充電費用。

德國交通部長上月表示正試圖說服特斯拉向其他汽車製造商開放充電網路，使電動車用戶能更容易充電。

另一方面，美國總統拜登上月底接受參議院兩黨協議的 1.2 兆美元基建案，其中包括 75 億美元電動車基礎設施建造。

目前包含 Blink (BLNK-US)、EVgo (EVGO-US)、ChargePoint (CHPT-US)，以及福斯旗下的 Electrify America 等充電樁新創公司，都積極在美國各地建立充電站。

美國充電基礎設施改善，將有望鼓勵更多美國人購買電動車，將為通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 在與特斯拉的較勁中創造更大的競爭空間。