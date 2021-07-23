傳特斯拉致函印度 盼大幅調降電動車進口關稅

《路透社》引述 2 名消息人士稱，特斯拉 (TSLA-US) 致信印度政府相關單位和智庫，表達對大幅調降電動車進口關稅的期望。

為了扶植本土製造業，莫迪政府上任後積極推行「印度製造」(Make In India) 政策，藉由多項高額進口關稅來保護國內產業，並祭生產獎勵措施盼吸引外資進駐。

目前印度分別對價格低於、高於 4 萬美元的汽車課徵 60%、100% 關稅，消息人士稱，特斯拉透過信件指出，將電動車的聯邦進口稅率調降至 40% 會更合適，根據特斯拉美國官網，目前只有 Model 3 Standard Range Plus 售價低於 4 萬美元。

另一位消息人士認為，40% 的進口稅率或許可讓電動車更平價，但稅率門檻依舊很高，若當地需求進一步成長，足以迫使特斯拉在當地生產。

此外，過去一些豪華車製造商曾試圖遊說政府調降進口汽車關稅，但成效不彰。

印度交通部長 Nitin Gadkari 曾在 3 月表示，若特斯拉承諾赴印度生產電動車，願意提供生產獎勵措施，確保特斯拉擁有低於中國的生產成本。

對於上述報導，特斯拉並未回應評論請求，特斯拉致信的印度交通部、重工業部與智庫 Niti Aayog 也沒回應。