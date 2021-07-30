〈美股盤後〉滴滴否認私有化 Robinhood上市失利 四大指數齊揚

週四 (29 日) 美國第二季 GDP 年增率為 6.5%，低於市場預期，企業財報喜憂參半，滴滴否認私有化傳聞，Robinhood 掛牌首日失利，蘋果傳出再度發債，四大指數齊揚，道瓊、標普觸及盤中新高，特斯拉勁揚，但臉書和 PayPal 下滑，抑制那指漲幅。

拜登政府著手談判讓汽車製造商承諾 2030 年實現在美國銷售的汽車中有 40% 或更多將是電動汽車。

滴滴出行 6 月底赴美上市後引發中國監管風暴，之後教育平台監管等一系列監管風波傳出，外界恐慌中概股未來在美股的進退，外媒引述消息人士報導，中國將繼續允許中企赴美上市。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.96 億例，死亡數突破 419 萬例。美國累計確診超過 3471 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3152 萬例，巴西累計確診 1979 萬例。

拜登週四推動打疫苗拿現金活動，他表示，1.9 兆元「美國救援法案」提供了州和地方政府資源，用於提供激勵措施以提高疫苗接種率，他將呼籲地方政府使用這筆資金，向任何接種疫苗的人發放 100 美元現金獎勵。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 153.6 點，或 0.44%，收 35,084.53 點。

那斯達克指數上漲 15.68 點，或 0.11%，收 14,778.26 點。

標普 500 指數上漲 18.51 點，或 0.42%，收 4,419.15 點。

費城半導體指數上漲 60.8 點，或 1.86%，收 3,333.2 點。

標普 11 大板塊中僅通訊服務和房地產板塊下滑，材料、金融和能源領漲。(圖片：finviz)

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