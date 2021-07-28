〈紐約匯市〉觀望Fed立場 美元連二貶 港股重挫風險胃口收斂 澳幣紐元走低 

投資人觀望聯準會 (Fed) 會議決策和主席鮑爾的記者會發言，美元對主要貨幣周二 (27 日) 連兩日走低，但仍徘徊近期觸及的三個半月高點附近。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.263% 至 92.362，距離上周曾觸及的三個半月高點 93.19 仍不遠。歐元兌美元攀升 0.2% 至 1.1833 美元。

美元已經升值超過一個月，反映市場預期美國經濟復甦增強，將促使 Fed 縮減貨幣支持以抑制通膨升溫。但解封之後，Delta 病毒株蔓延導致確診人數反彈，讓經濟展望蒙上陰霾。

西聯商業解決方案資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「美元在夏季大漲，我認為 Fed 帶來的事件風險，足以讓一些美元多頭獲利了結。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 則表示，考量到美國經濟身處的復甦階段，Fed 官員還在觀望的狀態，「他們會試著撐下去，但我想他們會表現得鷹派一些。」

最新數據顯示，美國 7 月消費者信心徘徊在 17 個月高點，顯示第 3 季經濟保持強勁成長。

國際貨幣基金 (IMF) 周二維持今年全球經濟成長預測在 6%，上修美國等富裕經濟體的成長率預估，一些確診人數激增的發展中經濟體成長率預測則遭調降。

英鎊兌美元升值 0.55% 至 1.38925 美元，英國雖然在上周解封，但初步資料顯示，確診人數激增的情況正在減緩。

美元雖然疲軟，但因投資人擔憂 Delta 病毒株擴散，加上港股暴跌帶來的緊張情緒，使風險貨幣受到打壓。澳幣貶值 0.26%，紐元貶值 0.56%。

人民幣相對穩定，升值 0.66% 至 6.5255。

加密貨幣小漲。亞馬遜周一否認年底前可能接受比特幣支付，使比特幣漲幅收鏈，周二紐約尾盤上漲 1% 至 37677.58 美元。

截至周三 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：