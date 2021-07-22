美債市波動 停滯性通膨警鈴大作

美國公債波動的環境正反映出未來經濟高度的不確定性，也凸顯經濟成長放緩與停滯性通膨的擔憂。

今年初美債殖利率大漲嚇壞市場，不過現已大幅回落，原因是投資人注意力從對價格上漲的擔憂，轉向擔心後疫情時代經濟成長可能放緩。

在 1970 年代，高價格與低成長的組合稱作「停滯性通膨」（stagflation），但在自此之後停滯性通膨並未引起大眾注意，因為過去十幾年內，通膨一直保持溫和。然而隨經濟成長前景越來越不明朗，停滯性通膨一詞又再次出現在眾人眼前。

Jefferies 金融經濟學家 Aneta Markowska 表示，市場正繞著停滯性通膨為主題進行交易，有種觀點認為，物價上漲將破壞需求，導致政策失誤，最後使經濟成長放緩。

Markowska 認為，使美國 10 年期公債殖利率從 3 月底的 1.75% 左右的高點，跌至本月初的 1.18% 的交易是個錯誤。殖利率與交易價格走勢相反，所以殖利率下滑意味著投資人正買入債券並推高價格。

她表示，強勁的消費者需求與即將到來的供應，將扭轉價格壓力，產生足夠的動力保持成長，同時避免通膨失控。美國聯準會（Fed）至少在 2023 年之前都會保持觀望態度，儘管最近有消息傳出 Fed 會在 2022 年底開始升息。

Markowska 說：「市場普遍預期的成長率為 3%，不過我認為明年可能成長 4% 至 5%，不僅是消費需求健康，而且在某個時候還會大量備貨，即使需求下降，供應方面要跟上還有一段路要走。」

美國 10 年期公債是固定收益資產風向球，也是經濟走向與利率的晴雨表。即使在周三（21 日）殖利率反彈的情況下，目前美國 10 年期公債 1.29% 的殖利率，並未對未來的成長軌跡表現出多大的信心。

目前迫在眉睫的問題是通膨，美國消費者物價指數（CPI）上升 4.5%，而生產者價格指數（PPI）上升 7.3%，這兩個數據都表明物價壓力持續存在，甚至連 Fed 主席鮑爾也承認，物價壓力比預期大、也更加持久。

儘管殖利率下滑表明市場擔憂至少已經消散，但任何跡象都顯示通膨將比預期得更久，也會改變投資人的想法。這就是可能引發停滯性通膨的動力，目前最大擔憂聚焦在 Delta 變種病毒構成的威脅上，殖利率成長放緩與通膨率上漲，對目前的投資格局相當致命。

Quadratic Capital Management 創辦人 Nancy Davis 表示，如果病毒再次迅速蔓延，將會抑制經濟成長，延長供應鏈中斷，這些中斷已影響包括半導體與房地產在內等多個產業，對投資人來說，停滯性通膨是比通膨更大的風險。